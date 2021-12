Adrián Lastra presume de abdominales en estas fotos sin camiseta en la nieve

Foto que comparte, foto con la que deja sin palabras. Y es que, no hay más que echar un vistazo al perfil de Adrián Lastra para darnos cuenta de que si hay algo que le caracteriza es la naturalidad y la espontaneidad.

Así dejan constancia tanto sus impactantes fotos del pasado como las más provocativas, con las que, de un modo u otro, siempre suscita las miles de reacciones de sus seguidores.

Tal y como, una vez más, ha conseguido en una de sus últimas publicaciones tras compartir dos nostálgicas escenas de la exitosa serie 'Velvet' en las que aparece junto a Cecilia Freire y que nos hicieron rememorar la historia de amor entre 'Rita' y 'Pedro' de la que un día nos enamoramos.

''Se acerca la Navidad y no puedo no acordarme de esto!!'', son las palabras que escribió junto a los emotivos recuerdos. Sin embargo, si el mencionado post despertó todo tipo de ternura, las últimas imágenes que el intérprete ha compartido disipan mucho de este sentimiento.

Y es que, sacando a relucir su lado más sexy en una escapada a Huesca junto a su chica, Clara Chaín, Adrián ha publicado un trío de instantáneas en la nieve en las que aparece sin camiseta luciendo su tonificado torso y sus marcados abdominales: ''Esquiar no sabré, pero a posturear no me gana ni Perry!'', escribía junto a ellas.

Un post que no solo nos deja prueba del buen estado físico del que presume el actor sino que vuelve a plasmar su gran sentido del humor, y así lo reflejan los comentarios del tablón donde sus fans no han podido evitar ''morirse de la risa'': ''Eres lo más'' o ''Eres fabuloso, me has hecho reír mucho'', son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Seguro que te interesa...

El nuevo look de Adrián Lastra que pasa totalmente desapercibido por su increíble cuerpazo