Las 5 cosas que debes saber del Mundial Femenino de fútbol

El pasado 20 de julio, el estadio de Eden Park, en Auckland/Tamaki Makaurau, se acogió la ceremonia inaugural, el partido de apertura de la Copa del Mundo Femenina de fútbol. Un torneo que ha tenido lugar en distintas ciudades de Australia y Nueva Zelanda, siendo la primera ocasión que dicho evento internacional se realiza en dos países. Además, ambos anfitriones pertenecen a confederaciones diferentes: los australianos son miembros de la asiática, mientras que los neozelandeses están dentro de Oceanía.

Desde finales del mes pasado, 32 combinados de naciones se han dividido en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. En este caso, la Selección Española Femenina de Fútbol quedó dentro del Grupo C junto a Costa Rica, Zambia y Japón, pasando como segunda de grupo tras ganar todos los partidos, a excepción del batacazo por 4 a 0 frente a las asiáticas. Todos los partidos disputados han tenido un protagonista principal más allá de las mujeres: el balón.

Se trata del noveno que crea consecutivamente la marca deportiva Adidas bajo el nombre de Oceaunz Training WWC, con el cual Estados Unidos buscó su tercera corona consecutiva después de proclamarse campeonas en 1991, 1999, 2015 y 2019. Sin embargo, Suecia eliminó a las estadounidenses y serán España e Inglaterra, este domingo, los equipos que intentarán lograr la primera estrella mundial de su historia. Pero antes del inicio del partido, te explicamos 5 cosas básicas que debes saber sobre esta Copa del Mundo.

¿Cuándo se disputó la 1a Copa del Mundo Femenina de fútbol?

En este 2023 se está celebrando la novena edición de la Copa del Mundo Femenina de fútbol, un torneo internacional que hace poco ni siquiera existía. Apenas tiene algo más de 30 años de vida, ya que en 1991 se celebró el primer Mundial después de que la FIFA apostara por el fútbol femenino de la mano de João Havelange, el presidente de la organización en aquellos momentos. Sesenta años después de la disputa del primer evento masculino, era el turno de las mujeres y China se convertía en el primer anfitrión.

Se denominó "1er Campeonato Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA para la Copa M&Ms", dado que el patrocinador de aquel torneo fue Mars Inc. Sin embargo, más allá del polémico nombre, los verdaderos problemas llegaron cuando el balón comenzó a rodar. Y es que hubo innumerables críticas a causa del tiempo de los partidos, los cuales duraban ochenta minutos y no los noventa reglamentarios como en el fútbol masculino. Un claro ejemplo de lo poco en serio que se tomaban la entrada de las mujeres en el deporte de élite.

Por primera vez compiten 32 selecciones

Por fortuna hay cosas que han ido cambiando en este largo camino que aún queda por recorrer. Uno de los principales cambios que ha experimentado la Copa del Mundo Femenina de fútbol es la cantidad de selecciones nacionales que participan en el torneo. En 1991, tan solo 12 combinados nacionales compitieron en el primer torneo mundial de la historia. Ocho años después, en 1999, uno de los eventos más emblemáticos y recordados por el deporte femenino en Estados Unidos, gracias a la icónica fotografía de Brandi Chastain celebrando la coronación estadounidense, se amplió el nombre de participantes hasta los 16 países.

Ya en 2015, durante el Mundial de Canadá, fueron 24 los equipos que disputaron la competición. En un gesto de igualdad y acercamiento al fútbol masculino, en este 2023, el Mundial de Australia y Nueva Zelanda cuenta con 32 selecciones nacionales.

La canción oficial del Mundial: 'Do It Again'

Como ocurre en la mayoría de acontecimientos internacionales y de gran escala, el evento está acompañado por una banda sonora oficial que dará sonido y color a cada una de las retransmisiones y momentos. Esta Copa no ha sido menos y cuenta con 'Do It Again', una canción que ya se puede escuchar en streaming en las principales plataformas de música de todo el mundo.

Se trata de un tema compuesto e interpretado por la cantante australiana Mallrat y la artista neozelandesa BENEE. Cada una de un país anfitrión, mezclan sus estilos para darle ritmo a un torneo que está cambiando por completo la perspectiva del fútbol femenino.

La mascota de la Copa del Mundo Femenina: Tazuni

Si en 1982 en España tuvimos a Naranjito, en Australia y Nueva Zelanda no podía faltar su particular mascota. Recibe el nombre de Tazuni, el cual, según la FIFA, es una fusión entre su lugar de nacimiento, el mar de Tasmania, y la palabra "unidad". Un concepto muy patente en este evento tras ser organizado conjuntamente por dos países diferentes.

En este caso, la mascota es un pingüino adolescente amante del fútbol que buscará inspirar a una nueva generación de espectadores que, probablemente, se convertirán en auténticos fanáticos del fútbol femenino.

El trofeo que desea toda España

Por último y no menos importante, debemos darle especial atención al objeto con el que 23 futbolistas y más de 47 millones de españoles soñarán cada noche hasta este próximo domingo 20 de agosto. El trofeo de campeón esun galardón con un diseño en espiral y un balón de fútbol en la parte superior que simboliza el atletismo, dinamismo y la elegancia del fútbol femenino.

No solo eso, en la base de la distinción tiene una plataforma en forma de cono donde queda inscrito el nombre de cada uno de los países ganadores en las ediciones pasadas. Un lugar que recibirá este domingo a un nuevo invitado, ya que ni España ni Inglaterra han ganado antes este trofeo. No obstante, esperemos contarles el lunes que la Copa llegó a casa.