¿A quién le gusta la fruta escarchada?

Si hay algo que de verdad divide a la sociedad son los grandes dilemas culinarios: la pizza con o sin piña, la tortilla con o sin cebolla, Colacao o Nesquik… Y la fruta escarchada forma parte, sin duda, de uno de estos debates tan clásicos. ¿Cuántas veces hemos visto a los peques apartando con cara de disgusto estos trozos de fruta caramelizada del bizcocho?

Si tú también eres una hater de este dulce, seguro que más de una vez te has escaqueado de comer la tarta que de esa celebración especial. Como el debate está servido, desde NovaMás, hemos querido echar un vistazo en las redes sociales y analizar qué se dice en torno a este clásico de la repostería. Se han posicionado hasta influencers como Paula Gonu y Laura Escanes.

La fruta escarchada enciende a las redes

Instagram

La polémica de la fruta escarchada es tan grande que no ha podido escaparse de los intensos debates que se generan en las redes sociales. Si no nos creéis, solo nos hace falta deciros que existe un hashtag en Instagram dedicado especialmente a los haters de este ingrediente: #frutaescarchadayotrasformasdejoderunroscón. Las redes sociales han hablado y no podían ser más claras.

A raíz de esta almoadilla, encontramos divertidas publicaciones que muestran alivio al descubrir que es posible un roscón de reyes sin fruta escarchada. Esta foto de la tarta libre de fruta viene acompañada con una frase sacada de la popular canción de la Cabra Mecánica y María Jiménez, 'La lista de la compra': “Y, de repente, el mundo me parece más amable, más humano, menos raro”:

Incluso hay quienes reconocen no encontrar diferencia alguna entre la fruta escarchada y un montón de excrementos:

Twitter

En Twitter, los comentarios al respecto de la fruta escarchada y sus postres derivados también son de los más irónicos y originales. El perfil de monólogos @CriticosCitrico tuitea que “la #frutaescarchada sabe bien lo que es la fama en España, alcanza la fama una semana al año y tiene que retirarse once meses por el acoso de los haters”.

Incluso hay quienes realizan encuestas en las que la fruta escarchada que no siempre sale perdiendo:

Paula Gonu también se posicionó al respecto a través de Twitter en Navidades. La influencer preguntó a sus followers su opinión sobre la fruta escarchada y su íntima amiga Laura Escanes no tardó en reaccionar y posicionarse claramente en contra: "A su casa”.

Sin embargo, las opiniones entre los seguidores fueron diversas, aunque no había término medio, la fruta escarchada es amada y odiada a partes iguales y, por eso, seguirá siendo objeto de debate en familias, grupos de amigos y desconocidos en redes sociales.

Y tú, ¿eres de las que están a favor o en contra de la fruta escarchada?

¿Qué es la fruta escarchada?

Para poder opinar con razón, conviene saber qué es exactamente este ingrediente estrella en las pastelerías. La fruta escarchada es aquella que ha sido sumergida y cocinada en almíbar para que pierda la humedad.

Normalmente se utilizan naranjas, cerezas y manzanas cortadas en trocitos pequeños que luego se colocan sobre la masa de tartas, roscones o pasteles a modo de decoración. Como no podría ser de otra manera, su sabor es especialmente dulce y recuerda un poco a las gominolas.

¿Cómo se elabora?

A grandes rasgos, las recetas caseras indican que hay que cortar la fruta en trocitos pequeños y dejarla macerar en su propio jugo en un cazo a fuego lento, hasta que reduzca y suelte todo el azúcar. Después, se deja enfriar y se rebozan en azúcar todos los trozos, uno a uno. Luego, se dejan reposar en un tarro cerrado herméticamente y están listos para usarlos como decoración para cualquier preparación dulce.

Para los detractores de la fruta escarchada hay buenas noticias, ya que algunas recetas proponen bañar los trocitos de fruta con chocolate fundido. Seguro que así es más apetecible.

