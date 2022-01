Este es el truco para llevarse la fruta cortada sin que se oxide

La fruta es una merienda de lo más saludable y nutritiva, además de un perfecto aliado para calmar el hambre entre horas y no recurrir a otro tipo de productos, como fritos o dulces.

Además, muchas piezas de fruta son cómodas y prácticas de llevar, sobre todo, aquellas que tienen una piel robusta que podemos sacar con facilidad. Es por eso que es frecuente encontrar en nuestro bolso o mochila piezas de fruta como la mandarina o el plátano.

El otro grupo de frutas que nos acompaña con menor frecuencia por su complejidad al comer, son aquellas que tienen una piel bien adherida y que por dentro son jugosas. Estamos hablando de cítricos, como las naranjas, u otras como el kiwi, melón o sandía. Este tipo de frutas nos resultan incómodas de llevar porque necesitamos un recipiente para introducirlas y que no se nos derrame todo el jugo por encima.

Caso aparte son todas estas frutas que se oxidan en pocos minutos cuando se cortan. Hablamos de la manzana, la pera o el aguacate. Cuando las cortamos, vemos como, poco a poco, se van ennegreciendo hasta que ya no son apetecibles.

Hay quienes, para evitar la oxidación, comen las manzanas y las peras con piel. Pero, si no te gusta comer la fruta con piel, llevártela como merienda resulta un problema. Por suerte, TikTok nos enseña la solución para llevarnos la fruta cortada sin que se oxide, y esta vez, no tendrás que rociarla con limón.

¿Cómo evito que la fruta se oxide?

Seamos sinceras, el viejo truco de rociar zumo de limón por encima de la fruta para evitar su oxidación no es el más adecuado. No podemos negar que funciona, pero, ¿a quién le gusta comer fruta con sabor a limón? Para aquellas que no tienen especial devoción por este cítrico, puede ser muy molesto comer un trozo de manzana o de aguacate con un ligero sabor limón.

Gracias al usuario de TikTok @hogardiez, ahora, sabemos cómo evitar que la fruta se oxide sin tener que recurrir al zumo de limón y, así, poder llevarla allí donde queramos. Para conseguirlo sigue estos pasos:

Pela la fruta por completo y córtala a trozos.

la fruta por completo y córtala a trozos. Ahora, coje papel absorbente , mójalo debajo del grifo y escúrrelo hasta eliminar el exceso de agua.

, mójalo debajo del grifo y escúrrelo hasta eliminar el exceso de agua. Coloca el papel húmedo dentro de la base del táper que quieras llevarte. Tiene que quedar cubierta con papel húmedo.

que quieras llevarte. Tiene que quedar cubierta con papel húmedo. Añade los trozos de fruta y vuelve a colocar por encima otro papel absorbente húmedo.

húmedo. Cierra el táper y ya tendrás tu fruta fresca durante todo el día.

¿Por qué se oxida la fruta?

La oxidación se produce cuando la fruta entra en contacto con el oxígeno del aire. Esta reacción genera una degradación de los compuestos fenólicos que reducen sus propiedades antioxidantes. Una de las consecuencias del proceso de oxidación es que se pierden algunas de las vitaminas presentes en la fruta, como la vitamina C, que se transforma en una molécula inactiva.

La fruta oxidada no es nociva para nuestra salud, así que puedes comer sin preocuparte. El único inconveniente está en que, si lo haces, no ingerirás los nutrientes que hacen que este alimento sea tan saludable para nuestro organismo. Como por ejemplo, las vitaminas y los antioxidantes, necesarios para prevenir el envejecimiento de las células.

