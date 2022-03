Cómo evitar que se rompa la cáscara del huevo al hervirlo

Los huevos son alimentos de lo más versátiles para nuestras recetas, pero también son muy delicados. Por eso, es posible que a la hora de hervirlos, casi siempre se termine rompiendo la cáscara.

Por lo general, esto sucede porque la cáscara del huevo se agrieta por la presión que se acumula dentro de él durante la cocción, ya que es demasiado alta. Los huevos tienen una bolsa de aire que al cocerlos se calienta. Ese aire empieza a expandirse y es lo que produce esa presión.

También puede deberse a que durante la ebullición, los huevos chocan entre sí o contra las paredes de la olla y eso provoca las grietas de la cáscara. De cualquier forma, existe una solución que consigue evitarlo y es muy sencilla.

Remedios para que los huevos no se rompan al hervirlos

Lo primero que debemos hacer, es sacar los huevos 30 minutos antes de cocerlos del frigorífico, ya que uno de los factores más importantes para que no se rompan, es que se encuentren a temperatura ambiente.

Uno de los remedios más antiguos consiste en añadir al agua algunos ingredientes capaces de hacer que la cáscara se contraiga y no termine agrietándose. Por ejemplo, cuando el agua comience a hervir, prueba con introducir una pizca de sal y un par de cucharadas de vinagre. Después prueba a echar los huevos al agua. Parece sorprendente, pero algo tan simple como esto puede hacer que la cáscara se mantenga intacta.

Por otro lado, otro truco es perforar con un alfiler el lado más ancho del huevo, que es donde se encuentra su cámara de aire, y así el gas saldrá por aquí cuando ese aire comience a expandirse. De esta forma, la presión no será tan alta. Con este sencillo remedio, no solo nos aseguraremos de que la cáscara no se agriete, sino que además los huevos serán más fáciles de pelar.

