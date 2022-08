El truco con papel de aluminio para eliminar el encrespamiento del pelo

Tienes el pelo encrespado y ya no saber qué hacer. Has probado un montón de cosméticos especiales para evitar el encrespamiento en el cabello, pero no acaban de darte el resultado que buscas.

Estás cansada de pensar qué corte te ayudará a domar tu melena, dedicas horas a peinarte antes de tener un evento, pero hagas lo que hagas, cuando llega el momento de la verdad, parece que has metido los dedos en un enchufe.

¡No te preocupes! En NovaMás te explicamos un truco que está dando la vuelta al mundo por las redes sociales, un montón de personas han decidido probarlo y alucinadas por los resultados se han propuesto compartirlo y hacerlo viral.

Dile adiós al frizz con un trozo de papel de aluminio

Es así de sencillo. Solo necesitas tener acceso a algo tan común como el papel de aluminio. Seguro que en casi todas las cocinas del mundo hay un rollo disponible para envolver un bocadillo, guardar los restos de comida o proteger un envase en el frigorífico.

Pues bien, ahora ya puedes añadirle un uso cosmético más a este gran invento: elimina el encrespamiento capilar.

¿Cómo conseguirlo? Solo tienes que cortar un trozo de papel de aluminio lo suficientemente ancho para pasártelo por el pelo. Es muy importante que hagas el movimiento desde la raíz hasta las puntas.

Para obtener un resultado óptimo, lo mejor que puedes hacer es dividirte el pelo en capas y pasarte el papel de plata por cada mechón. De esta manera eliminarás la electricidad estática del cabello.

Ventajas de usar papel de plata en el pelo

¿Lo mejor de este truco? Que puedes hacerlo las veces que necesites, solo tienes que llevarte un trozo de papel en el bolso y retocar tu melena dónde y cuándo quieras. Además, y no menos importante, el uso del papel de plata es totalmente inofensivo para tu cabello. No aporta calor, ni elementos químicos, ni ningún otro producto que estropee tu cabello, ni haga que se ensucie tu melena.

El efecto efímero: su único inconveniente

¿El mayor inconveniente? Su efecto dura tan solo unas horas. A fin de cuentas, el frizz en el pelo es consecuencia de la sequedad del cabello y de la falta de humedad en el ambiente, que hace que se encrespe. Pero para todo hay solución, como ya hemos dicho, puedes hacerlo tantas veces como sea necesario y en cualquier momento y lugar.

Usos del papel de aluminio en cosmética

Las propiedades del papel de plata son ampliamente conocidas: posee alta tolerancia térmica, es conductor de la electricidad, impermeable, maleable y muy flexible. Características que hacen de él un material de lo más utilizado en diversos tratamientos de belleza. En la peluquería se utiliza a la hora de hacer las mechas, y en los salones de uñas para eliminar la manicura permanente, por ejemplo.

Combate la electricidad estática

La capacidad para combatir la electricidad estática que posee el papel de aluminio no solo se puede aprovechar para eliminar el encrespamiento del cabello, sino que, además, puedes utilizarlo para disminuir el exceso de carga eléctrica en tu colada cuando pones la secadora. Solo tienes que introducir una bola de papel de aluminio en el tambor y notarás el cambio en tus prendas de ropa.