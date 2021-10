La forma correcta de lavar las bayetas de microfibra para que no pierdan su propiedad limpiadora

Cuando se trata de lavar ciertas prendas como la seda o la lana, debemos tener en cuenta diferentes factores como la temperatura para que la lavadora no termine estropeando los tejidos. No hay ropa que no se pueda lavar a máquina pero, sin embargo, aún así debemos tener especial cuidado y leer las instrucciones de uso que vienen en la etiqueta si queremos prolongar su vida útil.

La lavadora no solo sirve para eliminar los olores y la suciedad de nuestras prendas para volver a utilizarlas como si estuvieran nuevas, sino que también la usamos para lavar toallas, trapos de cocina y bayetas de limpieza. No obstante, en este último caso debemos tener especial cuidado, sobre todo si se trata de un paño de microfibra.

Existe un proceso de lavado que debemos aplicar cada vez que queramos eliminar el polvo o la suciedad de los trapos de microfibra, y en el vídeo te contamos todo lo que debes hacer.

¿Cómo lavar los trapos de microfibra para que no pierdan sus propiedades?

“Para limpiar algo, hay que ensuciar otra cosa”, y las bayetas son una de las herramientas que más utilizamos a diario para eliminar tanto el polvo de los muebles como para desinfectar cualquier superficie de nuestro hogar. A menudo olvidamos que deberíamos lavarlas de una manera diferente, ya que la microfibra es un material delicado que se puede echar a perder si no se cuida correctamente.

Si no quieres que los trapos de microfibra pierdan sus propiedades limpiadoras, lo primero más importante que debes saber es que la frecuencia de lavado debe ser después de reutilizarlos varias veces. Una vez termines de limpiar con el trapo, enjuaga con abundante agua tibia y déjalo colgado hasta que se seque.

Cuando llegue el momento de darle un lavado completo, es importante hacerlo por separado junto con otros trapos de microfibra o con prendas de poliéster o sintéticos. La microfibra es un material diseñado para agarrar y retener la pelusa, por lo que si lo lavamos junto con por ejemplo toallas, se estropeará rápidamente.

También debemos evitar el uso de detergentes perfumados o con aditivos, ya que esta sustancia podría cubrir la fibra de tela y reducir su eficacia. Lo mejor es utilizar un detergente neutro. En caso de que los trapos tengan poco polvo o suciedad que eliminar, es recomendable lavarlos a mano. Para ello bastará con llenar un recipiente con agua tibia y frotar con ayuda de un detergente neutro.

