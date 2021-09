Cómo encoger ropa que se te ha quedado grande para volver a ponértela

Es probable que el fondo de tu armario esté lleno de prendas que ni recordabas que tenías. Con algo de suerte, encuentras aquella vieja camiseta que no te has puesto nunca pero que ahora crees que podrías sacarle provecho y, sin embargo, te la has probado y te queda demasiado grande. Es algo que perfectamente puede pasar, pero antes de tirarla o donarla, puedes darle una segunda oportunidad.

A pesar de que cuando realizamos la colada nos aseguramos de seguir al dedillo las instrucciones de las etiquetas para no estropear la ropa, saber cómo encoger algunas prendas nos puede sacar de más de un apuro. En el vídeo te explicamos cómo hacerlo correctamente, ya que el método dependerá principalmente del material.

Cómo encoger una prenda de algodón o poliéster

Si lo que quieres es encoger un tejido de algodón o poliéster, lo más recomendable es lavarla a máquina y programar un ciclo largo de agua caliente, a unos 40 o 50 grados de temperatura. El calor hará que los hilos de la tela se contraigan, y lavar la ropa en el ciclo más largo disponible hace que sea más probable que termine encogiendo. El aire caliente también hace que las prendas de vestir de algodón o poliéster encojan, por lo que también puedes introducirlas en la secadora hasta que estén completamente secas. Resumiendo:

En la lavadora...

Ciclo largo con agua caliente, unos 40 o 50 grados de temperatura

En la secadora…

Ciclo largo hasta que la ropa se seque por completo

Cómo encoger una prenda de lana

Si por el contrario quieres encoger un jersey de lana, se aconseja lavarlo en un ciclo corto para prendas delicadas y meterlo en la secadora en un programa con poco calor. La lana encoge muy rápidamente y es un material muy delicado, por lo que en medida de lo posible es importante evitar las altas temperaturas.

En la lavadora...

Ciclo corto para prendas delicadas

En la secadora…

Usar poca temperatura. Un exceso de calor podría dañar el material

Cómo encoger una prenda de seda

Para encoger una prenda de seda el proceso es algo más delicado. Es necesario proteger la prenda con una malla para lavadora y programar un ciclo corto para prendas delicadas a baja temperatura. En este caso es necesario utilizar un detergente suave. A la hora de secar la prenda, es recomendable envolverla con una toalla durante unos minutos y después dejar que se seque al aire. Cuando notes que tiene muy poca humedad, introdúcela en la secadora durante cinco minutos. Esto debería haber sido suficiente para haberla encogido.

En la lavadora…

Ciclo corto para prendas delicadas

Mínimo de calor o agua fría

Utilizar detergente suave

Envolver la prenda con una toalla durante unos minutos para retirar el exceso de humedad

Dejar secar al aire

En la secadora…

Cuando tenga poca humedad, introducir en la secadora durante un máximo de cinco minutos

