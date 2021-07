Estos son los juguetes sexuales que puedes llevarte en tus vacaciones

Estás haciendo la maleta porque el descanso está a la vuelta de la esquina: bañador, chanclas, neceser con todo lo necesario, tacones, pamela, condones… y, ¡tu juguete erótico favorito! Porque las vacaciones son descanso y también placer y, ¿por qué no lo ibas a meter en la maleta? Eso sí, conviene tener en cuenta algunos factores antes de elegir uno u otro juguete para meter en tu maleta.

Por ejemplo, es clave, sobre todo si vas a ir en avión o tren y tienes que pasar un control de seguridad, que tu juguete sea discreto (dildos de medio metro, no gracias) por aquello de no pasar bochorno teniendo que sacarlo y enseñarlo al control de seguridad. Porque toda estamos liberadas sexualmente pero quizás no nos apetezca pasar por este trance, ¿verdad?

También viene de perlas que el juguete tenga su propio envoltorio discreto, para no tener que camuflarlo entre la ropa y además, en su propio envoltorio es mucho más higiénico. Ojo a si te vas a llevar también el gel y viajas en avión: recuerda la regla de que los envases no pueden superar los 100 ml. El fabricante Pjur por ejemplo, ya tiene esto en cuenta, y sus botellas son de 100 ml, para que puedan pasar cómodamente.

Juguetes eróticos | iStock

Fundamental también que el juguete tenga un cierre de seguridad o candado porque, ¿a que no te gustaría que el artefacto se ponga en funcionamiento por error al chocar con otros elementos de la maleta, ¿verdad? No todos los juguetes eróticos disponen de este candado de seguridad, comprueba cuando lo compras porque resulta muy útil a la hora de viajar.

¿Cuáles sí lo tienen? Por citar solo algunos, la firma We-Vibe dispone de varios como Tango X, que puede pasar por un pintalabios, el masajeador Touch X (que además es pequeñísimo) y Chorus, que es un juguete para parejas, sí lo tienen. Otra opción es por ejemplo, quitarle las pilas.

Si tienes pareja pero cada uno se va a tomar unos días por separado, hay juguetes que permiten seguir conectados y este sexo en la distancia puede resultar harto divertido. La app We-Connect te permite por ejemplo, jugar juntos con los siguientes juguetes: Chorus, Sync, Moxie, Vector, Pivot, Ditto… Como ves, el abanico es amplio.

¿Y si lo tuyo es el BDSM y quieres llevarte tus juguetitos de dominación y sumisión? Pues ojo, porque unas esposas puede que no pasen desapercibidas y lo mismo para objetos punzantes… tenlo en cuenta.

Todo esto está muy bien pero ojo a dónde estás viajando (aunque ahora con la Covid el tema de los viajes está bastante más limitado). Hay países en los que no se permite entrar con juguetes sexuales como por ejemplo, Vietnam. Tampoco están muy bien vistos en Indonesia, Malasia, Singapur, China y algunos países africanos y árabes. Tenlo en cuenta antes de embarcarte con ellos.