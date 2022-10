La historia comenzó por una apuesta. Él tenía que renovar el Documento Nacional de Identidad y su tía, consciente de la aficción del joven de llevar siempre el palillo en la boca dijo: "Acuérdate de quitar el palillo anda...". La respuesta del tío y del hermano del jóven Álvarez respondieron: "No 'hay huevos' a hacerte el DNI con el palillo en la boca". Sergio Álvarez, conocido como el 'Panita', les contestó: "Os apuesto una cena a que lo consigo".

La normativa del DNI expone que en la fotografía se debe salir sin prendas que impidan la identificación de la persona, con la cabeza descubierta y evitar las con gafas de cristales oscuros.

Tal vez por suerte o despiste de la funcionaria, Sergio Álvarez consiguió salir en la fotografía con el palillo en la boca. "Lo cierto es que no me lo creía hasta que no vi el DNI en mis manos, pensaba que no me iban a dejar", admite el joven.

"Es muy gorda la que lié parece que ha triunfado la foto", afirma Sergio Álvarez sorprendido con la repercusión que ha tenido la imagen que ya alcanza 5.000 compartidos y cientos de comentarios.

El joven Sergio seguirá utilizando el palillo que lo caracteriza como un buen 'paisano leonés'. "Siempre llevo en la cartera tres o cuatro palillos porque nunca se sabe cuándo voy necesitar esta herramienta sencilla pero eficaz».