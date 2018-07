El sospechoso del crimen del niño de Málaga asegura que no intentó salvarlo porque no sabe nadar

EL MENOR DE 3 AÑOS FALLECIÓ POR AHOGAMIENTO

"Sentí miedo, no sé nadar". Así justifica el acusado del crimen del menor de 3 años que falleció por ahogamiento en Málaga que no intentara salvar al pequeño cuando esté cayó al agua, según su versión. El sospechoso aportó hasta seis versiones falsas a la Policía y no fue hasta su séptima declaración cuando reconoció el paradero del cuerpo. Los investigadores sospechan que el móvil del crimen pudieran ser los celos en su relación con la madre del niño.