Faltan medicamentos para diabéticos en las farmacias porque se usan para adelgazar

Son ya muchas las farmacias que advierten de la escasez de medicamentos para la diabetes tipo 2, debido al uso que cada vez más personas hacen de estos con el objetivo de adelgazar.

Ozempic y Victoza son algunos de los medicamentos que cuesta encontrar en las farmacias. Desde que se popularizó su uso con este fin, los diabéticos tienen problemas para encontrarlos en su farmacia. Los expertos advierten de que la función de este tipo de fármacos no es adelgazante. "No debemos olvidar que son medicamentos para la diabetes, no para la pérdida de peso", explica Sarai Alonso, nutricionista.

Si bien es cierto que existen alternativas para las personas diabéticas, estos deben volver al médico y que les receten otro fármaco sustitutivo. Esta situación no se da a pequeña escala, ni únicamente en España.

Desde que rostros conocidos como Kim Kardashian aseguraron que perdieron peso a base de consumir Ozempic, la escasez de este y otros medicamentos ha ido en aumento. Como afirman desde las farmacias, llegan con cuentagotas. Y aunque se necesita receta médica para consumirlos, cada vez más gente acude a su médico para conseguirla y lograr su objetivo: adelgazar.

Además, esta situación no solo provoca falta de medicamentos en farmacias y desabastecimiento, si no que puede acarrear efectos secundarios para aquellos que los consuman. El Ministerio de Sanidad ha pedido que la prescripción médica de Ozempic sea única y exclusivamente para su uso autorizado, y para la gente que realmente lo necesita.