DANA Adam este fin de semana: Mercedes Martín avisa de dónde lloverá más y cuánto bajarán las temperaturas

Después de varios días con temperaturas anormalmente altas para mediados de octubre, la llegada de aire más frío devolverá un ambiente mucho más otoñal a buena parte del país.

Además, llega Adam, la primera DANA nombrada de la temporada, que podría dejar acumulados de hasta 300 l/m² en 24 horas en puntos de la Comunidad Valenciana. El cambio ha comenzado a notarse este viernes en el norte, pero será el sábado cuando el descenso de las temperaturas se extienda a amplias zonas de la Península. Al mismo tiempo, aumentarán los chubascos y las tormentas, que irán ganando intensidad a medida que avance el fin de semana.

El domingo será la jornada más adversa. Las precipitaciones más intensas y persistentes se concentrarán en el área mediterránea y Baleares, con especial atención a Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y las Pitiusas.

El sábado, hasta 10 grados menos

El cambio térmico será uno de los grandes protagonistas del sábado. El paso de un frente y la entrada de aire más frío provocarán un descenso acusado de las temperaturas, especialmente en el norte y el interior peninsular.

Las máximas se quedarán en torno a los 15 ºC en Burgos, 16 ºC en Oviedo, 17 ºC en Salamanca y 18 ºC en Valladolid, Ávila, León y Soria. El contraste seguirá siendo importante con el sur, donde todavía podrán alcanzarse los 30 ºC en Sevilla, Córdoba y Badajoz.

En algunas zonas del norte y del interior, las temperaturas podrán bajar entre 8 y 10 grados respecto al viernes.

La inestabilidad aumentará también de forma clara. Habrá lluvias y tormentas en amplias zonas del país, con avisos en buena parte del este y sureste peninsular y en Cataluña.

En sectores del litoral catalán podrán acumularse hasta 80 l/m² en 12 horas, mientras que en puntos del sureste se contemplan registros de hasta 60 l/m² en 12 horas. Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo de gran tamaño y rachas muy fuertes de viento.

Mapa de los avisos de lluvias y tormentas para el sábado | ANTENA 3 NOTICIAS

El domingo, el día más adverso en el Mediterráneo

El episodio se intensificará durante el domingo, cuando los avisos se concentrarán especialmente en la fachada mediterránea y Baleares.

Las lluvias podrán ser muy fuertes y persistentes y, de forma local, alcanzar intensidad torrencial. Uno de los escenarios más adversos se plantea en la Comunidad Valenciana, donde en algunas zonas podrían acumularse hasta 300 l/m² en 24 horas, con intensidades de hasta 60 l/m² en una hora.

También habrá que prestar especial atención a Ibiza y Formentera, donde podrían recogerse hasta 130 l/m² en seis horas.

En Cataluña se contemplan intensidades de hasta 40 l/m² en una hora, mientras que en otros puntos del sureste podrían acumularse alrededor de 80 l/m² en 12 horas.

Las tormentas podrán venir acompañadas de granizo de gran tamaño y rachas muy fuertes de viento.

La distribución exacta de las precipitaciones más intensas dependerá de la posición final de Adam y de la entrada de humedad desde el Mediterráneo, por lo que todavía pueden producirse cambios tanto en las zonas más afectadas como en los acumulados previstos.

Más frío y nieve en los Pirineos

El descenso térmico continuará el domingo y será especialmente acusado en la mitad oriental y Baleares.

En amplias zonas del norte y del este, las máximas quedarán por debajo de los 18-20 ºC. Los valores superiores a los 25 ºC quedarán mucho más restringidos al sur.

La llegada de aire frío permitirá además la aparición de nieve en los Pirineos, con una cota que podría situarse alrededor de los 1.800 metros.

Noches mucho más frías en el interior

La bajada de las temperaturas se notará también durante las madrugadas.

Los termómetros podrán descender hasta los 6 ºC en Burgos; 7 ºC en Soria, Ávila y Salamanca; 8 ºC en León, y alrededor de 9 ºC en Valladolid, Pamplona y Teruel.

El contraste seguirá siendo importante con el litoral mediterráneo y el sur, donde las noches continuarán siendo mucho más suaves.

Mapa de las temperaturas mínimas | ANTENA 3 NOTICIAS

Las lluvias podrían continuar el lunes

La inestabilidad no desaparecerá necesariamente al terminar el fin de semana.

Durante el lunes podrían continuar las precipitaciones intensas en puntos de Cataluña, Baleares y el litoral mediterráneo oriental, aunque todavía existe incertidumbre sobre dónde se concentrarán los mayores acumulados.

Las temperaturas podrían bajar incluso algo más y aparecer heladas débiles en zonas del interior. En ciudades como Ávila, Cuenca o Teruel, las mínimas podrían acercarse a los 0 ºC.

A partir del martes, cambio de tiempo

A partir del martes comenzarán a recuperarse las temperaturas en buena parte del país.

Los chubascos podrían continuar todavía en Baleares y, de forma más aislada, en algunos puntos del interior, aunque tenderían a perder intensidad.

En Canarias, el fin de semana será más tranquilo que en la Península y Baleares, aunque aumentará la nubosidad en el norte de las islas y podrán registrarse algunas precipitaciones.