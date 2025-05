Aparecen dos personas calcinadas dentro de un vehículo en Campo Lameiro (Pontevedra)

La Guardia Civil investiga el hallazgo de dos cuerpos calcinados en el interior de un vehículo incendiado, localizado este sábado al mediodía en un paraje apartado del municipio pontevedrés de Campo Lameiro.

El vehículo, completamente calcinado, fue encontrado alrededor de las 12:00 horas en el lugar de Caneda, una zona de monte de difícil acceso a la que se llega por una pista forestal. En su interior, se hallaron los restos humanos en avanzado estado de deterioro debido a la acción del fuego.

Según fuentes próximas a la investigación, los primeros indicios apuntan a que los cuerpos podrían corresponder a un hombre y una mujer de Moraña cuya desaparición había sido denunciada en los últimos días. Sin embargo, la confirmación oficial deberá esperar a los resultados de las pruebas de ADN, dado el avanzado estado de deterioro de los cadáveres provocado por el fuego.

En declaraciones a los medios, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada ha insistido en mantener todas las hipótesis abiertas y evitar especulaciones que puedan entorpecer el trabajo de la Guardia Civil. "Ahora es el momento para dejar trabajar a los agentes y no hacer conjeturas que puedan comprometer la investigación", señaló el subdelegado.

Las causas del suceso todavía no han sido determinadas. No se descarta ninguna línea de investigación: desde un accidente hasta la posibilidad de un acto violento. Por el momento, no se ha hecho pública ninguna denuncia reciente por desaparición vinculada al vehículo o a personas desaparecidas en la zona.

El alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa, se desplazó hasta el lugar tras conocerse los hechos. Explicó a Antena 3 que el suceso se produjo en una zona de monte con acceso limitado, lo que podría haber dificultado su detección temprana.

Las autoridades han pedido prudencia mientras se avanza en la investigación y se espera que las próximas horas sean clave para obtener datos relevantes que ayuden a esclarecer los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com