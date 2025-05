Intento de asesinato

El acusado de matar a cinco hombres en Bilbao reconoce ser estafador pero no asesino: "Nunca he agredido a nadie"

"Quiero pagar por lo que he hecho, no por lo que no he hecho", ha declarado el acusado que se siente objeto de un engaño. Según su testimonio, él solo extraía el dinero de las cuentas de las víctimas.