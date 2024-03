Luis se tatúa en honor a las cirujanas que le salvaron la vida tras una operación de 13 horas: "No me quedaba otra"

Nuestra buena noticia de hoy es muy especial. La protagonizan Luis y el equipo de cinco cirujanas del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que le han salvado la vida.

Luis tenía un tumor muy extendido y le habían dado un mes de vida, pero las cirujanas que vemos en las imágenes que acompañan esta noticia le sometieron a una arriesgada operación de 13 horas. Ahora, un año y medio después de su diagnostico, está curado.

"Me he tatuado una cruz por cada una de ellas"

Este martes ha sido un día de reencuentro, puesto que ha visitado el hospital. Además, nos ha enseñado el recuerdo que se ha tatuado en honor a estas cirujanas que le salvaron la vida: "No me quedaba otra que tatuarme, evidentemente, en mis dedos la cruz que ellas aguantaron por mí. Me he tatuado una cruz por cada una de ellas, de las cinco, y no todo el mundo tiene el valor, que son las letras que llevo debajo de mi tatuaje, el valor que han tenido ellas".

Tal y como cuenta 'Ideal', Luis es almeriense, natural de Pulpí, y padecía un tumor en el estómago y el esófago con un pronóstico de, como máximo, un mes de vida.

La historia de Luis comenzó el 22 de marzo de 2022, cuando notó un fuerte dolor en el hombro después de ofrecer un concierto, relata el citado medio. En un primer momento, tras acudir al médico, se pensó que podía ser una contractura. Le dieron un tratamiento, pero no sirvió de nada, puesto que un día se levantó viendo doble y se desplomó.

"En el hospital me dijeron que era neumonía. Me pusieron un tratamiento muy agresivo y mejoró el dolor del hombro, pero al comer empecé a sentir que me atragantaba. Así hasta que el 11 de julio de 2022, otra noche en un concierto, bebí agua y empecé a vomitar. Luego me comí un helado de turrón como si nada, me sentó bien, pero al día siguiente fui al médico, por si acaso, y planteó que tuviera una hernia o una úlcera", cuenta Luis a 'Ideal'.

Tras esta 'ida y venida' de diagnósticos, Luis buscó otro médico por su cuenta. Cuando le contó los antecedentes de su familia, su padre falleció de cáncer de pulmón y sus abuelos y varios de sus tíos de cáncer de estómago y próstata, le mandó hacerse una ecografía. Con esta prueba se supo el diagnóstico definitivo: Luis tenía un tumor en el estómago y el esófago que le cubría "todo el cuerpo".

