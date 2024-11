El famoso 'Invihsible' que quiere acabar con la discriminación a las personas con VIH

Casualidad o no fue un día como hoy, un 22 de noviembre pero de 1991, cuando Freddie Mercury decidió que había llegado la hora de combatir su estigma: "Deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas de VIH y que tengo el SIDA". Con esas palabras el vocalista de Queen se convertía en uno de los primeros músicos en hablar públicamente sobre ello. A pesar de su valentía, 33 años después, todavía no hay ningún personaje público en España que haya manifestado que tiene la infección. Y eso que en nuestro país hay unas 150.000 personas con VIH, eso son una de cada 300 personas.

Por eso son fundamentales las nuevas iniciativas que buscan concienciar sobre los prejuicios que sufren estas personas en su día a día. Una de ellas es la última campaña de sensibilización de GeSIDA, SEISIDA, CESIDA y Apoyo Positivo, junto a ViiV Healthcare, que pretende visibilizar la mala imagen que todavía hoy está presente en una parte de nuestra sociedad. El spot cuenta con un testimonio clave, un famoso con VIH al que se le conoce como “Famoso InVIHsible”, él representa a todos a los que les gustaría poder hacer público que tienen el virus pero no pueden dar este difícil paso.

Acabar con el tabú del VIH

En el vídeo de algo más de 2 minutos aparece un hombre, escondido detrás de la cortina de la ventana de su habitación, decidiendo si hacerlo público o no. Le escuchamos la voz en off dubitativo, intranquilo, asustado por si le afecta a su reputación y le deja de sonar el teléfono con nuevas ofertas profesionales. Un pánico que le hace pensar que su anuncio puede llenar portadas y titulares. ¿Será un cantante, será un artista, un famoso odontólogo o un periodista de televisión? Sea quien sea lo que no se esperaba es lo que estaba a punto de conseguir con su acto de valentía: que todo el país se volcase con él para acabar con el tabú del VIH.

Esta historia de la campaña de este año por el Día Mundial del VIH, que se celebra el 1 de diciembre, es solo un ejemplo de lo importante que es visibilizarlo. Hacerlo cambiaría las cosas para mucha gente, especialmente para aquellos que viven en silencio. La discriminación es el primer miedo que aparece tras el diagnóstico. Una barrera en la vida de las personas con VIH que, de repente, ven afectada no solo su salud física, sino también su bienestar emocional y social.

Imposibilidad de tener pareja estable

Según los últimos informes en nuestro país el 63,2% de las personas con VIH ha experimentado rechazo en algún momento de su vida: a nivel sentimental, recibiendo comentarios ofensivos o sufriéndolo en el entorno laboral. Contarlo es el primer paso, que apenas hace un 13,4%. En muchos de estos casos creen que diciéndolo no podrían llegar a tener una pareja estable, así lo piensa el 37% de los españoles: principalmente por miedo a transmitirles el virus, a pesar de que la mayoría tienen carga viral indetectable y eso hace que el virus no se pueda transmitir.

Por eso es imprescindible que hoy, 22 de noviembre de 2024 y 33 años después de las palabras de Freddie Mercury, acabemos con el estigma. Diciéndole a todas estas personas con VIH que no tengan miedo, que siempre encontrarán a alguien que le escuche, le acepte, le quiera y le coja de la mano – para juntos – romper el silencio.

