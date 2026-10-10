El terremoto que desató el pánico en Panamá: edificios destrozados y temor a nuevas réplicas

El pánico se ha apoderado de las calles en varias localidades de Panamá y la tensión aún se prolonga entre la población que teme réplicas del seismo.

El temblor ha sorprendido a la población en plena jornada laboral y escolar, provocando la evacuación masiva e inmediata de edificios, centros públicos, colegios y transportes.

Las autoridades han llamado a la calma y han destacado que lo importante es centrarse en las personas que lo necesitan. Otra portavoz sanitaria confirmaba que: "Las personas heridas han sido trasladadas a los centros de salud para ser atendidas". Aunque también hay pacientes que permanecen a la interperie, como los del Hospital de San Felix en Chiriquí, el centro ha sufrido graves daños estructurales lo que dificulta acoger a los heridos.

No hay victimas mortales ni personas desaparecidas

El movimiento sísmico localizado en la península de Azuero, se ha originado a una escasa profundidad, pero la destrucción ha llegado a las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas.

Edificios, viviendas, hoteles, colegios e iglesias han quedado destrozados por este terremoto que ha sorprendido a la población.

El susto aún permanece, temen que se repita. Algunos puentes y carreteras son intransitables. Saben que recomponer el destrozo llevará tiempo, a la población no le queda más remedio que trabajar la paciencia y volver a trabajar duro para conseguir que sus ciudades luzcan como antes de este terremoto, que afortunadamente solo ha quedado en un susto, y no hay que lamentar víctimas.

El país permanece en máxima alerta ante las réplicas que continúan sacudiendo el territorio.