Una mujer resulta gravemente herida al proteger a su bebé de una fuerte tormenta de granizo

Una mujer ha resultado gravemente herida al proteger a su bebé de una fuerte tormenta de granizo en Queensland (Australia). Fiona Simpson ha publicado en su cuenta de Facebook una imagen que muestra los moretones en sus hombros y brazos.

"¡He aprendido una lección hoy, no volver a conducir en una tormenta de granizo! Aparcamos a un lado de la carretera cuando la tormenta comenzó a ser fuerte y el granizo derribó nuestras ventanas. Cubrí a mi bebé con mi cuerpo para evitar que se lesionara gravemente", cuenta el la publicación de Facebook.

Una vez que lo peor de la tormenta había pasado, logró conducir hasta una casa cercana para que pudiera pedir una ambulancia. Ambos fueron trasladados al hospital para ser revisados.

"No fue hasta que entré en la ambulancia cuando me di cuenta de que si no hacía eso (mi hija) podría haber fallecido, cualquier cosa podría haber sucedido", reflexionó. "Solo soy una madre hace todo lo que puede para proteger a su hijo sin importar qué", asegura la madre en una entrevista recogida por el diario The Independent.