Este año no iba a ser distinto. La ONCE ya ha puesto a la venta los décimos para uno de sus "sorteos extraordinarios": el sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2020, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre. A un precio de 5 euros, el sorteo repartirá miles de recompensas, entre las que se encuentra el 'súper premio' de 11 millones de euros.

El resultado del sorteo de la ONCE saldrá de la combinación de 100.000 números aleatorios integrados en un bombo. De ahí, se obtendrán cinco cifras comprendidas entre el 00000 y el 99999, además de un número de serie entre el 1 y el 120.

¿Cómo y dónde puedo comprar un cupón del 11/11 de la ONCE 2020?

Participar en el sorteo 11 del 11 de la ONCE es muy sencillo: accediendo a la web oficial de la ONCE podrás elegir tu número y optar a los premios del sorteo. Para ello, deberás acceder a tu cuenta o registrarte como nuevo usuario en caso de no tenerla. La compra del cupón del 11/11 de la ONCE está también habilitada en puntos de venta oficiales o a través de vendedores.

¿Cuánto puedo ganar si participo en el sorteo de la ONCE?

Un total de 10.000 premios entran en juego en el sorteo 11 del 11 de la ONCE 2020. Y entre ellos, la posibilidad de ganar 11.000.000 de euros para aquella persona que acierte la combinación entera: cinco cifras y el número de serie.

Una vez entregado el primer premio del sorteo extraordinario de la ONCE se repartirán 11 premios de 1.000.000 de euros, seguidos de una larga lista de recompensas que van desde los 20.000 euros hasta el reintegro del cupón.

¿Hasta cuándo puedo comprar mi número del sorteo del 11/11 de la ONCE?

La posibilidad de comprar un décimo del 11 del 11 de la ONCE quedará habilitada hasta el mismo día del sorteo a las 20:55 h (hora peninsular).

¿Cuándo se celebra el sorteo del 11/11 de la ONCE 2020?

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2020 se celebra el miércoles 11 de noviembre a las 21:30 h (hora peninsular). Podrás seguir el sorteo de la ONCE en directo a través de la web de Antena 3 Noticias y conocer el resultado y los números premiados.