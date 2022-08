Resultado del Sorteo Extra de Verano ONCE hoy sábado 15 de agosto

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Extra de Verano de la ONCE que se celebra en este 15 de agosto. En breves instantes podrás comprobar tu número de la Lotería Nacional y saber si ha sido uno de los premiados.

El Extra de Verano de la ONCE destaca por la gran cantidad de premios que se pueden ganar. Tan solo con pensar en hacerse con alguno de ellos, como el increíble primer premio de 15 millones de euros, ya se nos soluciona todo lo que queda de verano. Que si irte de viaje a ese lugar que siempre has soñado, que si acabar de pagar la hipoteca, arreglar todo lo que tienes pendiente por casa o darte un buen caprichito son algunas de las opciones que seguro se te vienen a la mente con el Extra de Verano.

¿Cómo puedo comprobar si mi cupón ha sido premiado?

Los resultados del Extra de Verano de la ONCE se darán a conocer durante la retransmisión del sorteo en esta misma página. Está previsto que la lotería comience a partir de las 21:15 horas (horario peninsular) de hoy lunes 15 de agosto.

Grandes premios en el Extra de Verano de la ONCE

La característica principal de los sorteos extraordinarios que organizan desde la ONCE es que acumulan grandes cantidades de euros y numerosos premios. Y para esta ocasión no podía ser de otra manera. Los premios del Extra de Verano de la ONCE más importantes son:

- 1 premio de 15.000.000 de euros a las 5 cifras y serie.

- 119 premios de 40.000 de euros a las 5 cifras.

- 1.080 premios de 1.200 de euros a las 4 últimas cifras.

- 10.800 premios de 120 de euros a las 3 últimas cifras.

- 108.000 premios de 12 de euros a las 2 últimas cifras.

- 1.080.000 premios de 6 de euros a la última cifra.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Extra de Verano de la ONCE son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.