Cuponazo de San Valentín 2020: Resultado del sorteo de la ONCE de hoy viernes 14 de febrero

Ya conocemos el resultado del Sorteo del Cuponazo de San Valentín 2020 de la ONCE hoy, viernes 14 de febrero. El número premiado en el sorteo extraordinario de San Valentín de la ONCE es el 84532, con la serie 110.

Además, en el Cuponazo de San Valentín de la ONCE han resultado premiados con 100.000 euros los siguientes números:

Número: 01013 Serie: 126

Número: 04876 Serie: 025

Número: 69536 Serie: 086

Número: 79802 Serie: 048

Número: 14391 Serie: 046

Número: 33656 Serie: 079

Los ganadores del primer premio del Cuponazo de San Valentín de la ONCE 2020 se llevarán 9 millones de euros. Y si posees un décimo del Cuponazo XXL de San Valentín, ganarás 15 millones de euros con el primer premio. Además de los premios habituales del sorteo de la ONCE del viernes, con el Cuponazo de San Valentín también podrás ganar múltiples regalos como escapadas de spa para dos personas y experiencias románticas a elegir entre 19.000 planes diferentes como cenas, actividades de aventura, escapadas o tratamientos de bienestar.

Resultado del sorteo del Super Once de hoy

El resultado del sorteo del Super Once de hoy viernes 14 de febrero de 2020 es 05 06 07 10 18 19 26 28 29 32 44 46 52 53 59 62 68 69 71 76.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Super Once y el Cuponazo de San Valentín de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.