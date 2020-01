Resultado Lotería: Sueldazo de la Once, Super Once y el Gordo de la Primitiva del domingo 12 de enero

Ya conocemos el resultado de la lotería del domingo 12 de enero de 2020. Consulta a continuación los números premiados del sorteo del Gordo de la Primitiva, el Sueldazo ONCE y Super Once celebrados el domingo.

Resultado El Gordo de la Primitiva

El resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de enero del 2020 es 31, 34, 44, 45 y 47, y la clave el 9. En El Gordo de la Primitiva del domingo un único acertante puede ganar hasta 12’7 millones de euros.

Resultado del Sueldazo de la Once

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE ha agraciado a la serie 036 del número 68.664 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años más 300.000 euros al contado. Los números del 68.664 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años:

Número: 03.083 Serie: 010

Número: 95.083 Serie: 013

Número: 55.089 Serie: 008

Número: 23.855 Serie: 007

Resultado del Super Once

El resultado del sorteo del Super Once del domingo 12 de enero es 01, 05, 18, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 52, 56, 57, 60, 76, 79 y 80.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Super Once y el Sueldazo de la Once y El Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y Loterías y apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.