Resultado Lotería: Comprobar ONCE, Euromillones, Eurojackpot y Bonoloto del viernes 16 de abril de 2021

Consulta el resultado de la lotería del viernes 16 de abril de 2021 con los últimos sorteos de la Euromillones, Cuponazo de la ONCE, Eurojackpot y Bonoloto. Comprueba a continuación todos los números premiados en los sorteos celebrados el viernes.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones del viernes 16 de abril de 2021 es el 6, 11, 29, 40 y 48 y las estrellas los números 5 y 9.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado el viernes 16 de abril de 2021 ha agraciado al número 38591 de la serie 113.

El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 16 de abril de 2021 es 02, 03, 06, 07, 19, 20, 21, 26, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 53, 58, 65, 68, 74 y 77.

Bonoloto

El número premiado en el sorteo de la Bonoloto del viernes 16 de abril de 2021 es el 14, 19, 38, 39, 41, 49, 06, 01 siendo el número complementario el 06 y el reintegro el 01.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Euromillones, Eurojackpot, Bonoloto y Cuponazo de la ONCE son aquellos que hace públicos Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.