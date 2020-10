Resultado ONCE: Comprobar el sorteo de Mi Día de la ONCE, Cupón Diario y Super Once hoy jueves 8 de octubre de 2020

Ya conocemos el resultado de Mi Día de la ONCE, el Cupón Diario y Super Once de hoy, jueves 8 de octubre de 2020. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Sorteo Mi Día de la ONCE

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 8 de octubre de 2020 ha agraciado a la fecha 27 SEP 1947, siendo el trébol el número 11.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 08 de octubre de 2020 es el 73136. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 022 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 35.000 euros y si participas en La Paga, podrás ganar un premio es de 3.000 euros al mes durante 25 años.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 08 de octubre de 2020 es 01, 02, 03, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 29, 30, 31, 42, 49, 51, 54, 56, 70, 73 y 77.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.