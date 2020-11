El 27 de noviembre el sorteo del Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2020 reparte un primer premio de 9 millones de euros y otros 6 premios de 100.000 euros en el Cuponazo de la ONCE. Asimismo, el sorteo del Cuponazo del Black Friday ofrece la posibilidad de optar, con el Cuponazo XXL, a otra primera categoría de 15 millones de euros junto a otros 6 premios de 200.000 euros.

Sumado a todos los premios que se ofrecen en el sorteo de la ONCE del Cuponazo del Black Friday, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de Amazon por un valor de 50 euros para gastar en la plataforma.

En el Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2020 se emiten 100.000 números distintos de 5 cifras cada uno que van desde el 00000 hasta 99999 con los que participar. Además, cada número en juego en el Cuponazo del Black Friday tiene que ir acompañado de un número de serie que podrás escoger entre el 1 y el 135.

Premios del Cuponazo Black Friday de la ONCE

Al pagar 2 euros por tu boleto del sorteo de la ONCE del Cuponazo del Black Friday tienes la opción de conseguir 9 millones de euros y 6 premios distintos de 100.000 euros cada uno. Para poder acceder al primer premio de 15 millones de euros y los otros 6 premios de 200.000 euros cada uno del Cuponazo XXL, tendrás que pagar 3 euros más que el precio base del cupón.

En el caso de no tener un número ganador en estas primeras categorías puedes optar a 134 premios de 40.000 euros cada uno a las 5 cifras, 1.215 premios de 250 euros a las 4 ultimas cifras, 121.500 premios de 10 euros y 1.215.000 premios de 5 euros a la última cifra.

Si optas por jugar al Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2020, tienes la opción de conseguir distintos premios adicionales que constan de 804 premios de 400 euros cada uno, 7.290 premios de 30 euros, 72.900 premios de 10 euros y 729.000 premios de 5 euros.

Horario y dónde ver el sorteo de la ONCE hoy del Cuponazo Black Friday

El Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2020 se celebra hoy viernes 27 de noviembre a las 21:15h (hora peninsular) y podrás seguir el sorteo en directo a través de Antena 3 Noticias. Recuerda que en el sorteo de la ONCE del Cuponazo del Black Friday se pueden acumular los premios de primera y segunda categoría en un mismo cupón. Consulta aquí el resultado, los premios y la última hora del sorteo de la ONCE del Cuponazo del Black Friday.