Los momentos más emotivos del Sorteo de Navidad en su historia: Alegría y lágrimas

Los niños de la Residencia Internado de San Ildefonso, responsables de cantar el esperado premio 'Gordo' en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2022, brindaron a los espectadores un conmovedor y entrañable momento en la historia de este tradicional evento. Tras anunciar el número agraciado, dos de los jóvenes, Alonso Dávalos y Ángel Durán, avanzaron hacia la mesa presidencial para presentar las bolas ganadoras. En medio de la emoción del instante, uno de los pequeños, visiblemente nervioso, expresó su afecto hacia su compañero con un sincero "te quiero".

El gesto, cargado de emoción y cariño, iluminó aún más el sorteo, donde a veces la tensión y la expectación pueden dominar. Las cámaras capturaron el momento en el que los niños mostraron las bolas ganadoras y compartieron palabras afectuosas, reforzando la camaradería y el espíritu de comunidad que caracterizan a esta celebración anual. "Ay, qué alegría", resonaron las voces de los pequeños que, en medio de la excitación, se esforzaron en mantener la compostura para seguir con el protocolo del sorteo.

Estos momentos de calidez y afecto entre los niños de San Ildefonso no son inusuales en la Lotería de Navidad. En el sorteo del año anterior, en 2021, las niñas encargadas de cantar el 'Gordo' también compartieron palabras de cariño. Tras anunciar el primer premio, Yanisse Alexandra Soto Rivera y Paula Figuereo Figuereo se acercaron a la mesa presidencial con lágrimas en los ojos, manifestando su afecto mutuo mientras enseñaban las bolas con el número y el premio. "Tía, te quiero un montón. Yo también", se susurraron conmovidas.

El lado oscuro de la Lotería de Navidad: la ilusión que se desvanece

A pesar de las alegrías que la Lotería de Navidad puede traer, no todo son emociones positivas, ya que existen sombras que pueden nublar estas historias emotivas. Este recordatorio nos lleva a subrayar la importancia de verificar cuidadosamente si tu décimo de lotería coincide con el número anunciado en la televisión, ya que no es la primera vez que el subconsciente o la emoción juegan malas pasadas.

Un ejemplo triste de esto ocurrió en la localidad de Pinos Puente, en Granada, cuando el número agraciado con el 'Gordo' en 2016 fue el 66513, que se vendió íntegramente en una única administración de Madrid. En ese día de celebración, las cámaras de Canal Sur capturaron las reacciones de varios vecinos de Pinos Puente que creyeron haber ganado el primer premio, sin darse cuenta de que el número que habían adquirido era el 66815, una cifra muy similar al 'Gordo', pero que no resultó premiada con los 400,000 euros del premio mayor. El presentador de "Andalucía Directo" notó inmediatamente el error y trató de advertir a la periodista en el lugar, exclamando: "No es el gordo, no es el gordo".

Historias de décimos perdidos y maltratados

La Lotería de Navidad a menudo se asocia con la alegría y la fortuna, pero también ha sido testigo de historias desgarradoras. Un caso que conmovió a muchos ocurrió en 2015, cuando José Fernández, un pintor de 37 años, olvidó comprar el décimo que había adquirido durante 20 años, conocido como el "décimo de los vecinos". Paradójicamente, el año en que decidió no comprarlo resultó ser el año en que ese décimo fue agraciado con el primer premio.

Otro relato impactante tuvo lugar en 2011, cuando un hombre de apellido Urroz metió su décimo de lotería en el bolsillo de sus pantalones y lo puso en la lavadora. La tragedia se desató cuando se anunció el resultado del sorteo, y el número que había sido uno de los afortunados se encontraba en un estado irreparable debido al lavado.

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) establece que, en caso de daño en un décimo, lo primero que se debe hacer es acudir a una administración oficial de lotería y solicitar el reconocimiento del boleto dañado. Para llevar a cabo este proceso, se debe rellenar y firmar el formulario de 'Solicitud de Pago de Premios' que proporciona la administración, el cual se enviará a SELAE junto con el décimo dañado para determinar su autenticidad. Esta medida es crucial para evitar la pérdida de premios valiosos debido a daños accidentales.