¿Aún no tienes tu décimo de la Lotería de Navidad? Busca tu número antes del 22 de diciembre

¿Aún no tienes un décimo para participar en el sorteo de la Lotería de Navidad? Todavía estás a tiempo de conseguir un número antes del sorteo del próximo domingo 22 de diciembre. Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024 repartirá un total de 2.702 millones de euros en premios, 112 millones más que el año pasado

Para aquellos que todavía no han adquirido un décimo, ya sea porque no les ha convencido ningún número o porque no han tenido tiempo para acercarse a la administración, que no se preocupen porque Antena 3 Noticias ofrece dos herramientas como el Rastreador de la Suerte y el Buscador de décimos, que facilitan la elección y adquisición de tu número ideal.

Encuentra tu número con el Rastreador de la Suerte

El Rastreador de la Suerte es una herramienta diseñada para ayudar a los jugadores a encontrar su combinación. Para usarlo, simplemente debes visitar la página de Antena 3 Noticias y hacer clic en el botón "generar décimo". Esta función seleccionará aleatoriamente un número entre las 100.000 combinaciones que participan en el sorteo. Si el número generado no te convence, puedes volver a hacer clic tantas veces como desees hasta que encuentres uno que te guste.

Una vez que hayas encontrado un número que te guste, el siguiente paso es averiguar dónde puedes comprarlo. El Rastreador también incluye un botón titulado "¿Dónde comprar?", que te dirigirá a las administraciones que tienen ese décimo disponible.

Localizador de décimos para compras directas

Si ya tienes un número en mente, el localizador de décimos de Antena3 Noticias es el método ideal para ti. Solo necesitas ingresar el número deseado en el localizador y te mostrará todas las administraciones del país donde puedes adquirirlo. Recuerda que tienes hasta el 21 de diciembre para adquirir tu décimo en los más de 11.000 puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y hasta las 23:45 horas para comprarlo a través de la web oficial.

El sorteo comenzará a las 9:00 de la mañana del 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, con los niños de San Ildefonso cantando los números premiados. La duración del evento es de aproximadamente cuatro horas, por lo que se espera que finalice sobre las 13:00.

Entre los premios más esperados se encuentra el Gordo, que reparte 400.000 euros por décimo. Le siguen el segundo premio con 125.000 euros y el tercero con 50.000 euros por décimo. Además, hay dos cuartos premios de 20.000 euros cada uno y ocho quintos premios de 6.000 euros por décimo.

