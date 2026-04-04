Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional de España

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 04 de abril de 2026

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 04 de abril de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

Loter&iacute;a Nacional: Resultado de hoy s&aacute;bado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026 Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 4 de abril. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 11711, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 20744, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 2639, 7318, 5772 y 9924, premios de 150 euros

- 548, 767, 839, 625, 345, 670, 307, 759, 359 y 961, premios de 30 euros por décimo

- 48, 02, 69, 69, 81, 35, 54, 30 y 65, premios de 12 euros al décimo

- 1, 7 y 0, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Administración de Lotería de Doña Manolita

Dónde han caído el bote de 5 millones del Gordo de la Primitiva, los 1'7 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 5 de abril de 2026

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 05 de abril de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy domingo 05 de abril de 2026

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 05 de abril de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído el bote de 13,8 millones de euros de La Primitiva, los 1'4 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 4 de abril de 2026

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 04 de abril de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 04 de abril de 2026 es el 07, 10, 20, 22, 25 y 27, siendo el número complementario el 04 y el reintegro el 3. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 600.000 euros.

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy sábado 04 de abril de 2026 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, sábado 04 de abril de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 04 de abril de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 4 de abril, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 4 de abril, en directo

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 04 de abril de 2026

Publicidad