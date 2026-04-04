Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 04 de abril de 2026

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 4 de abril. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 11711, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 20744, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 2639, 7318, 5772 y 9924, premios de 150 euros

- 548, 767, 839, 625, 345, 670, 307, 759, 359 y 961, premios de 30 euros por décimo

- 48, 02, 69, 69, 81, 35, 54, 30 y 65, premios de 12 euros al décimo

- 1, 7 y 0, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com