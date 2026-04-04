Lotería Nacional de España
Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 04 de abril de 2026
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 04 de abril de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.
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Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 4 de abril. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 11711, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo
- 20744, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo
- 2639, 7318, 5772 y 9924, premios de 150 euros
- 548, 767, 839, 625, 345, 670, 307, 759, 359 y 961, premios de 30 euros por décimo
- 48, 02, 69, 69, 81, 35, 54, 30 y 65, premios de 12 euros al décimo
- 1, 7 y 0, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional
La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.
En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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