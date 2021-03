Lotería Nacional, ONCE, La Primitiva y Bonoloto: Comprobar resultado de los sorteos de la lotería del sábado 6 de marzo de 2021

Comprueba el número de la Lotería Nacional, Sueldazo de la ONCE, La Primitiva y Bonoloto del sábado 06 de marzo de 2021. Consulta el resultado de los sorteos de la lotería del sábado y descubre si tu número ha sido premiado.

Comprobar Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional del sábado 06 de marzo de 2021 agraciado con 600.000 euros a la serie, ha sido para el número 97.667. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 120.000 euros a la serie, ha sido para el número 72.457. Los reintegros del sorteo del sábado han sido para los números acabados en 1, 3 y 7.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva del sábado 06 de marzo de 2021 es el 03, 05, 11, 16, 17 y 40, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 6. El número premiado en el sorteo del Joker es el X, premiado con 1 millón de euros.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE del sábado 06 de marzo de 2021 ha agraciado la serie 005 del número 92742 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 92742 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 28804 Serie: 055

Número: 59154 Serie: 036

Número: 77863 Serie: 013

Número: 77895 Serie: 040

Resultado Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto del sábado 06 de marzo de 2021, que ha agraciado a la combinación conformada por los números 03, 25, 26, 34, 40 y 44, siendo el número complementario el 13 y el reintegro del sorteo el 4.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Sueldazo ONCE, Lotería Nacional, La Primitiva y Bonoloto son aquellos que hace públicos Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.