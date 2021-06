Ya está a la venta el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros

Ya está a la venta el Extra de Verano de la ONCE 2021. Solo tienes que elegir el número que más te guste, comprar tu cupón del sorteo y participar el próximo 15 de agosto que tiene un premio en juego de 15.000.000 euros.

Este Cupón Extra de Verano de la ONCE es uno de los sorteos extraordinarios que celebra la Fundación ONCE, convirtiéndose en uno de los sorteos más especiales. Miles de premios están esperando a ser repartidos y ahora, te dejamos más información sobre este Extra de Verano.

¿Cómo puedo participar en el sorteo?

Participar en el sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE 2021 es muy sencillo. El primer paso es comprar los cupones, puedes hacerlo desde tu móvil, ordenador o tablet cómo, cuando y donde tú quieras. Además, la ONCE ha puesto a disposición de los interesados la venta de estos cupones.

Con un premio del 15 millones de euros a las 5 cifras y serie, otros 119 premios se repartirán también con un valor de 40.000 euros a las 5 cifras del primer premio y 1.080 premios de 1.200 euros a las últimas 4 cifras del primero. Junto a estos premios se irán también premios de 120 euros, 12 euros y 6 euros.

Premios del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE

La lista de premios del sorteo extraordinario de la ONCE es amplia. El primer premio es de 15.000.000 euros a las 5 cifras y serie. Tras este, se repartirán 119 premios más de de 40.000 euros a las 5 cifras. Seguidamente se repartirán 1.080 premios de 1.200 euros a las 4 últimas cifras y aunque con menor ganancia, 10.800 premios de 120 euros a las 3 últimas cifras.

Los siguientes son 108.000 premios de 12 euros a las 2 últimas cifras y 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra.

Además de los primeros premios, se ha decidido repartir unas gran cifra de premios adicionales a aquellos que se compren los boletos del Extra de Verano. Serán 10 premios de 1.000.000 euros a las 5 cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas. La emisión de este producto, estará compuesta por 100.000 números de 5 cifras entre el 00000 y el 99999. Sumándole un número de serie entre el 1 y el 120.

Le acompañan también 1.190 premios de 1.200 € a las 5 cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

Cuánto cuesta un cupón del sorteo del Extra de verano de la ONCE

En el sorteo Extra de Verano de la ONCE cada cupón cuesta 6 euros y en el sitio web de JuegosONCE podrás obtener uno hasta el día 15 de agosto a las 21:00h.

Horario y dónde ver el sorteo de la ONCE del Extra de Verano 2021

El sorteo extraordinario de la ONCE se celebra el domingo, 15 de agosto a partir de las 21:15 h (horario peninsular). Como cada sorteo extraordinario, podrás seguir el Extra de verano de la ONCE 2021 en directo a través de la página de Antena 3 Noticias, además de comprobar tu cupón de la ONCE y consultar el resultado del sorteo.