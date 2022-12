Los errores inolvidables que ocurrieron durante el sorteo de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad 2022 está a la vuelta de la esquina. El 22 de diciembre, tendrá lugar el Sorteo Extraordinario de Navidad en el Teatro Real de Madrid. Un evento para el que ya están calentando las voces los niños de San Ildefonso, a los que, en algunas ocasiones, los nervios les puede y cometen errores durante el sorteo.

No es nada fácil plantarse en el Teatro Real de Madrid, sabiendo la audiencia que tiene la Lotería de Navidad, y leer y cantar bien el número. Por eso, es normal que, de vez en cuando, los niños de San Ildefonso se equivoquen. Sin embargo, a lo largo de la historia del sorteo navideño se han cometido errores más grandes que otros, aunque al final se subsanaron sin mayor complicación.

Los errores más recordados de los niños de San Ildefonso

Sin ir más lejos, en 1954 se cantó erróneamente el premio que le correspondía al Gordo de Navidad, nada más y nada menos. El número premiado, que fue el 04.073, fue cantado correctamente por los chicos. No obstante, se le adjudicó un premio de 10.000 pesetas en lugar de 200.000, es decir, un 5% del premio real. Aun así, el fallo se solucionó rápidamente.

En 1987 y en 2006, a los niños de San Ildefonso se les cayó una bola. De hecho, esto produjo una escena bastante cómica, ya que una de ellas acabó en una flor de pascua cercana a la mesa, mientras la niña se desesperaba, diciendo: "¿Dónde está? ¡Qué vergüenza! No la encuentro".

En 2014, se dio una escena que Marguette no olvidará. La pequeña iba a cantar el número, pero se atascó y, tras dos intentos, rompió a llorar, siendo consolada por presentadores y público. Un vaso de agua después, lo dijo sin problemas.

Pese a ello, 1986 es el año que se lleva la palma en cuanto a errores durante el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado. Varios niños de San Ildefonso leyeron incorrectamente los números, mientras que la niña que cantó las dos primeras bolas adjudicó una cantidad errónea de dinero.

Asimismo, otra niña de San Ildefonso se confundió y cantó el numero que no era como ganador del Gordo, el 03.772. "Pero niña, ¿qué has cantado?", le dijo el funcionario de Loterías, don Felipe. Unos fallos que, como los anteriores, se remediaron al momento. Eso sí, no sin revuelo.

Veremos si este año el sorteo transcurre sin incidentes de esta clase o, por el contrario, tenemos que añadir uno más a la lista.