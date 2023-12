¿Dónde se puede comprar Lotería de Navidad el último día?

Este viernes se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad 2023 y si todavía no te has hecho con un décimo, no tienes tiempo que perder. Este jueves 21 de diciembre es el último día para adquirir los décimos de la Lotería de Navidad 2023.

Concretamente, los décimos estarán disponibles hasta las 20:30 en las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado y hasta las 22:00 horas por internet. Esto significa que se podrá comprar un número hasta pocas horas antes de la realización del sorteo, que tendrá lugar el próximo viernes 22.

Desde el pasado 12 de julio se pueden comprar los décimos para el sorteo en todas las administraciones de loterías españolas. El precio se mantiene en 20 euros. Si quieres encontrar tu número de la suerte puedes hacerlo en el buscador de décimos de Antena 3 Noticias.

Año histórico

Este año el Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá 2.590 millones de euros entre todos los premios, convirtiéndose así en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad que más premio repartirá en la historia del formato.

La razón es que la oferta de décimos ha aumentado hasta las 185 series para que los clientes y los puntos de venta no tengan escasez de décimos.

Un mayor número de décimos significa que habrá un mayor número de premios. Este 2023 se repartirán 70 millones de euros más en premios que el pasado 2022.

Mucha suerte este 22 de diciembre.