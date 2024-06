¿Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Lotería Nacional, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 22 de junio?

Este sábado 22 de junio de 2024 se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Lotería Nacional, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 22 de junio de 2024 es el 06, 09, 10, 14, 16 y 28, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 7. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 0 000 00, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 48.000.000,00 de euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de IGUALADA (Barcelona), situada en Rambla Sant Isidro, 7 y en la nº 4 de CIUDAD REAL, situada en Plaza Mayor, 29.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes.

En el sorteo del JOKER de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 55.100 de OURENSE, situado en Avenida de Buenos Aires, 49.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 22 de junio de 2024, ha sido para el número 09, 18, 23, 24, 30 y 31, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 8.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de BLANCA (MURCIA), situada en Gran Vía, 18 bis.

[H2:Sueldazo de la ONCE]]

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 22 de junio de 2024 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 82483 de la serie 16.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 03288 Serie: 122

Número: 2446 Serie: 008

Número: 52446 Serie: 040

Número: 71008 Serie:045

Los fines de semana puedes tener la oportunidad de ganar hasta 5.000 euros con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 22 de junio de 2024 es 04, 06, 17, 25, 28, 35, 39, 43, 45, 48, 52, 56, 57, 59,60, 71, 72, 73, 78.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

