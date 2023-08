Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional

A principios de agosto se lleva a cabo anualmente el Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional, y este año la fecha escogida para celebrar el sorteo es hoy, sábado 5 de agosto de 2023. A partir de la 13:00 hora peninsular se podrá saber quiénes han sido los agraciados que disponen del décimo ganador.

Premios del Sorteo Extraordinario de Agosto

En este sorteo extraordinario que se organiza en el mes de agosto, tienes varias posibilidades de que te toque alguno de los premios que hay disponibles. Con la compra de un décimo, que tiene un valor de 15€, podrías llegar a ser recompensado con bastante dinero. ¿Has pensado ya en qué te lo podrías gastar?

En concreto, este año el primer premio es 1.500.000€ a la serie, que correspondería a 150.000€ al décimo. Si hablamos del segundo premio, se ha pensado que el ganador del décimo se llevaría 30.000€, que equivale a 300.000€ a la serie. Otra de las mejores opciones es que te tocase el tercer premio. Estamos hablando de que al ganador del décimo, en este caso, le corresponden 15.000€, que serían 150.000€ a la serie. Están anunciados también doce premios de 75.000€ a la serie. Hay varios premios más de menores cantidades, comprueba siempre tu billete para saber si has sido lo suficientemente afortunado de ganar alguno.

¿Cuánto se lleva Hacienda por cada premio?

A pesar de haber tenido la increíble suerte de que tu décimo resulte recompensado con alguno de los premios debes saber que, en algunos de ellos, parte del premio se lo llevará Hacienda. Según lo acordado, sólo aquellos premios que superen la cantidad de 40.000€ Hacienda se llevará un 20%. Por lo tanto, los que no lleguen a la cantidad mencionada no sufrirán ningún tipo de retención, por lo que no tendrás que pagarle nada a Hacienda y recibirás el importe del premio íntegro.

Por ejemplo, el ganador del primer premio del Sorteo Extraordinario de Agosto tiene adjudicado un premio de 150.000€ al décimo. Aplicando lo dicho anteriormente, para saber cuánto se llevaría Hacienda habría que calcular la diferencia entre 150.000 y 40.000, es decir, 110.000. De esta cantidad es sobre la que se calcula el 20%, que equivale a 22.000. Por lo tanto, el ganador del primer premio del sorteo tendría que pagar de impuestos 22.000€ y podría quedarse 128.000€ en total.

Aprovecha la oportunidad que te brinda la Lotería Nacional y hazte con algún décimo para poder disfrutar de dinero extra. Recuerda, si tu premio no supera los 40.000€ podrás quedarte la cantidad para ti, totalmente libre de impuestos. En el caso de que sí lo haga, tendrás que calcular qué parte se lleva Hacienda de lo que has ganado y a la hora de darte el premio ya se quedarán ese porcentaje dándote tu parte correspondiente. Debes presentar el premio en tu próxima declaración de la renta, es una mera formalidad que sirve para comprobar que realmente ya se ha entregado esa cantidad a Hacienda. ¡Mucha suerte!