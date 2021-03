¿Cuándo es el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional y la ONCE en 2021?

Seguramente ya estés preparando tus regalos para sorprender a tu padre el próximo 19 de marzo o tengas en mente hacer algún plan especial para celebrar este día, festivo en varias comunidades autónomas del país. Sea cual sea tu situación, puedes hacerte con algún cupón del sorteo Extra Día del Padre de la ONCE o con algún décimo para el Sorteo Extraordinario Día del Padre de la Lotería Nacional.

Ya sea para ti o como regalo para tu padre, la participación en estos sorteos especiales puede traer a vuestras vidas la posibilidad de cumplir todos vuestros sueños. Y es que, con una mínima inversión, este día del padre vuestra vida puede dar un giro radical gracias a las amplias posibilidades de ganar alguno de los premios que tanto desde la ONCE como desde la Lotería Nacional se ponen en juego para esta fecha tan especial. A continuación, te contamos más sobre estos sorteos extraordinarios que vienen cargados de premios de alto valor e ilusión.

Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional

Este Día del Padre, llega uno de los sorteos de la Lotería Nacional más especiales del año: el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional. Pero, mucho ojo, debemos advertirte que tendrás que esperar hasta el día después, el 20 de marzo, para comprobar si tu décimo es uno de los agraciados del sorteo porque será ese día cuando se celebre.

Concretamente será el día 20 de marzo a partir de las 13:00 horas cuando se ponga en marcha el esperado sorteo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Será el momento de estar atentos a los resultados para comprobar en directo si el tuyo es uno de los décimos premiados. Con un décimo, que te costará solo 15 euros, ¡tendrás la posibilidad de hacerte con el Premio Especial de 15 millones de euros a un solo décimo!

Y esto es solo el principio ya que el Sorteo Extraordinario del Día del Padre repartirá otros grandes premios como el primer premio de 1.300.000 euros por serie, o lo que es lo mismo, 130.000€ al décimo; y un segundo premio de 250.000 euros por serie, 25.000€ al décimo.

Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre

Además de la Lotería Nacional, la ONCE también se apunta a celebrar el Día del Padre con su Sorteo Extra Día del Padre de la ONCE. Con un cupón de tan solo 5 euros podrás aspirar a ganar un primer premio de 17 millones de euros. Y, en esta ocasión, no tendrás que esperar hasta el día después del Día del Padre para saber si tu cupón en uno de los premiados ya que este sorteo tendrá lugar el propio 19 de marzo.

Será a partir de las 21.15 horas cuando la ONCE celebre este sorteo especial en el que repartirá hasta un millón de premios: además del primer premio del que ya te hemos hablado, se repartirán 99 premios de 40.000 € a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 € a la última cifra.

ONCE o Lotería Nacional, ¿qué sorteo reparte más premios?

Hay que reconocer que tanto la ONCE como la Lotería Nacional reparten premios muy interesantes con sus sorteos extraordinarios del Día del Padre. Por un lado, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional te ofrece la oportunidad de ganar un Premio Especial de 15 millones de euros y, por otro, el Sorteo Extra Día del Padre de la ONCE otorgará un primer premio de 17 millones de euros.

Si bien es cierto que para estos sorteos extraordinarios un cupón de la ONCE es más barato que el de la Lotería Nacional (5 euros y 15 euros, respectivamente), el sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional te ofrece una más alta probabilidad de hacerte con el premio mayor: una entre 14 millones, mientras que la de hacerte con el premio de sorteo Extra Día del Padre de la ONCE es de una entre 15 millones.

Para asegurarse el triunfo en el juego, muchas personas optan por comprar cupones o décimos con todas las terminaciones posibles para así aumentar sus probabilidades de ganar. ¿Eres tú una de ellas? Sea cual sea tu estrategia te deseamos mucha suerte y, sobre todo, ¡muy feliz día del Padre!