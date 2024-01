Cómo comprobar tu décimo de la Lotería del Niño 2024 online el 6 de enero

Ya estamos a punto de volver a escuchar el ruido de los bombos girando. Hace unas semanas los niños de San Ildefonso cantaban las combinaciones de la Lotería Nacional y ahora, volvemos a sentir la tensión de los premiados con el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño este año 2024. Todos los ojos estarán puestos en la emisión en directo de su resolución, pero... ¿Qué pasa si no nos damos cuenta de que han cantado nuestro número?, frente a ello, el mejor consejo que podemos seguir es comprobarlo en internet.

Este gesto es muy sencillo y puede ahorrarnos tirar a la basura nuestro premio si lo dejamos pasar por desconocimiento. Aquí te explicamos cómo comprobar tu décimo del Sorteo del Niño el 6 de enero.

Así funciona el comprobador de décimos de Antena 3 Noticias

Comprobar el número del décimo es tan sencillo que no te llevará más de 5 minutos.

Lo único que debes hacer es introducir tu décimo y la cantidad que has jugado y pulsar el botón que confirme que ya has rellenado los datos correspondientes a la información necesaria de comprobación.

Al instante, te saldrá si has sido premiado y la cantidad de dinero que te corresponde o si, por el contrario, no has tenido la ansiada suerte de muchos en este segundo sorteo que algunos consideran como la segunda oportunidad del Sorteo Nacional.

La página oficial de Sorteos y Apuestas del Estado se encarga de facilitar un buscador en sus páginas web para que puedas buscarlos y asegurarte del números, además, en nuestra web de Antena 3 Noticias, también tendrás disponible un buscador para que tus premios lleguen a ti correctamente y no se queden por el camino.

A medida que el sorteo va sacando las cifras en directo, estas se van actualizando en la base de datos de los buscadores. Esto facilita que los jugadores podamos revisar nuestro número al momento.

A pesar de comprobarlos el mismo día del sorteo, lo mejor, será asegurarse y comprobarlos de nuevo cuando concluya la Lotería.

Estos premios caducan a los tres meses desde que se publican el 6 de enero, por lo que comprobarlos y depositarlos en nuestra entidad bancaria es algo que debemos hacer cuanto antes.