A la búsqueda de la Lotería de Navidad: la iniciativa de un pueblo en Ourense con los vecinos

La búsqueda de este tesoro tiene un gran premio: el Gordo de Navidad podría estar detrás de alguno de los décimos que los habitantes de una aldea ourensana han escondido por su pueblo. En total, 60 participaciones para el sorteo que se celebra el próximo 22 de diciembre.

Muchos ya lo han intentado, aunque los vecinos nos han asegurado que no es tarea fácil. La mayoría, de hecho, no ha sido capaz de dar con el paradero de los boletos: "Hoy por la mañana fui a mirar a un sitio y no había nada, es muy difícil encontrarlos". A pesar de ello, hay algunos que sí han tenido más suerte. "Tengo una amiga que encontró seis, ¡seis!", relata otra vecina.

"Tengo una amiga que encontró seis"

Los carteles repartidos por diferentes puntos de la aldea informan, a modo de pistas con rima, de las posibles ubicaciones, algunas son tan curiosas como ésta: "Si de buscar estás cansado, da una vuelta por el barrio de Prado".

Las participaciones escondidas

La asociación Porta da Cadea ha sido la encargada de organizar esta curiosa propuesta. En total, se han gastado alrededor de 300 euros para adquirir las 60 participaciones. La mayoría son de cinco o diez euros, aunque de tocar el Gordo, Sobrado do Bispo podría repartir más de 5 millones de euros.

En la búsqueda puede participar cualquier persona, aunque los foráneos lo tienen más complicado. Nos lo dicen los propios vecinos: "Las ubicaciones son sitios del pueblo, entonces, si lo conoces, es más fácil".

Los residentes de esta aldea del Ayuntamiento de Bardabás agradecen una iniciativa que, por tercer año consecutivo, anima a la gente a salir a la calle a divertirse buscando este tesoro navideño: "Es una idea constructiva para el pueblo, porque haces actividades en invierno cuando aquí nos quedamos, básicamente, cuatro o cinco familias".

Por el momento, aún queda algún décimo oculto por las calles de Sobrado do Bispo. De hecho, hemos intentado dar con alguno de los que aún no han sido descubiertos: entre las hojas de unos arbustos, en las marquesinas o incluso debajo de los bancos. En cualquier lugar de esta aldea de 400 habitantes puede estar el próximo décimo premiado con el Gordo.