El 11/11 de la ONCE deja 11 millones de euros en Collado Villalba, Madrid

El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE, celebrado en la noche de este miércoles, ha fijado buena parte de su fortuna en Andalucía con tres premios de un millón de euros cada uno en Algodonales (Cádiz), Huelva y Osuna (Sevilla).

Aunque la mayor de las suertes ha correspondido a la localidad madrileña de Collado Villalba, donde se ha vendido el cupón y la serie agraciada con los once millones de euros, tres de los once premios de un millón que ofrecía este sorteo han recaído en Andalucía.

Los repartidores de estos premios de un millón de euros han sido los vendedores de la ONCE Pedro Márquez, en Algodonales; Juan Prieto, en Huelva; y Antonio Ledesma, en Osuna. Además, este sorteo ha repartido otros 560.000 euros entre las provincias de Jaén, Málaga y Sevilla con 28 cupones premiados con 20.000 euros cada uno a las cinco cifras.

El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de once millones de euros y once premios de un millón cada uno, además de 119 premios de 20.000 euros.

Números premiados

El número premiado ha sido el 02.583 de la serie 029. Además, han resultado premiados con 1.000.000 euros en el 11/11 de la ONCE los siguientes números: Número 93.539 serie 057, Número 98.638 serie 107, Número 14.803 serie 030, Número 59.263 serie 023, Número 50.497 Serie 089, Número 13.269 serie 093, Número 76.011 serie 023, Número 53865 serie 097, Número 06.578 Serie 120, Número 84707 Serie 091, Número 05.439 Serie 096.