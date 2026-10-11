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Precamaña elecciones

Los partidos ya han cogido ritmo de crucero hacia el 29N

Desde que el presidente del Gobierno anunció el adelanto electoral, ha multiplicado su exposición pública. No es habitual que tenga tantas intervenciones en una sola semana.

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez

Los partidos ya han cogido ritmo de crucero hacia el 29N | Archivo Antena 3 Noticias

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Fran Paino
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Estas se presentan como las elecciones más tensas de la historia de la democracia. Solo es el segundo día de precampaña y la batalla política está en todo lo alto. A Pedro Sánchez, en apenas unos días le hemos escuchado en La Moncloa, en una rueda de prensa sobre vivienda, en una entrevista y en dos mítines de precampaña.La vivienda es el tema central del debate, pero los partidos también están haciendo cruce de declaraciones sobre sus propuestas expuestas en los primeros mítines.

Sánchez en Ponferrada

Sánchez arrancaba su segundo mitin de precampaña enérgico: "Se nota, se siente la fuerza de la gente", pronunciaba el líder socialista haciendo gala del eslogan que les va a acompañar estos 49 días que restan hasta las urnas. Desde Ponferrada, ha vuelto a reducir las opciones a solo dos "Aquí la única disyuntiva a resolver con el voto de la gente el próximo 29 de noviembre es si queremos recortes o avances, es si queréis a Feijóo y Abascal o si queréis al Partido Socialista Obrero Español" también se ha referido al principal problema de los españoles, la vivienda. Se ha escudado en que estos años a gobernado con un gobierno de coalición en minoría y que necesita una mayoría en el congreso para poder hacer más. Ha lanzado una promesa "Yo voy a hacer todo para garantizar vivienda digna a jóvenes y no tan jóvenes" promesa que llega después de casó ocho años en Moncloa donde la vivienda no ha hecho más que empeorar.

Precampaña Popular

Esther Muñoz, también desde León, ha echado en falta a otro leonés en el mitin de los socialistas: "Pedro Sánchez dijo que iba a traer a Zapatero y también nos ha mentido". Desde allí, la portavoz del Partido Popular también propone solo dos opciones a los españoles: "Entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas de zapatero y el partido de Pedro Sánchez o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y un futuro para los votantes". También ha hablado el Secretario General del partido, Miguel Tellado. Ha hecho un repaso de la actualidad en precampaña y, aunque no se fía de lo que pueda pasar en las urnas, se plantea posibles escenarios.

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