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Julio Martínez admite ante el juez que Zapatero fue clave para sus negocios en Venezuela: "Sin él, no podría hacer nada"

Antena 3 Noticias accede a la declaración íntegra del empresario investigado, que admite el papel del expresidente en sus contactos profesionales, aunque asegura desconocer si intervino ante el Gobierno para conseguir el rescate de Plus Ultra.

Imagen del empresario Julio Martínez Martínez en la comparecencia ante la Comisión de Investigación del 'caso Koldo'

Julio Martínez admite ante el juez que sin Zapatero no habría podido hacer negocios en Venezuela y asegura desconocer si intervino en el rescate de Plus Ultra | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La relación entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Julio Martínez vuelve a situarse en el centro de la investigación judicial sobre Plus Ultra. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la transcripción íntegra de la declaración del empresario, en la que reconoce que la intervención de Zapatero fue fundamental para desarrollar su actividad en Venezuela.

Lo que comenzó como una amistad terminó convirtiéndose en una relación profesional. Así lo relata el propio Martínez ante el juez: "Zapatero y yo salíamos a correr por la mañana y después desayunábamos".

El papel de Zapatero en los negocios del empresario

Aunque el expresidente figuraba formalmente como consultor de la empresa de Martínez, el investigado admite que sus contactos fueron determinantes para conseguir contratos.

Durante el interrogatorio, su abogada, María Dolores Márquez de Prada, le plantea una pregunta directa: "Zapatero tiene una agenda estupenda y es el motivo por el cual se hacen los contratos. ¿Es así?". La respuesta del empresario es contundente: "Es así", y añade: "En Venezuela tengo ese acceso a todo por el señor Zapatero. Sin él, no podría hacer nada", reconoce en su declaración.

La llamada con Plus Ultra y el rescate de 53 millones

Otro de los puntos que aborda el interrogatorio es la relación con Plus Ultra. Martínez confirma que Zapatero mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la aerolínea cuando la compañía buscaba soluciones a las dificultades económicas provocadas por la pandemia. Meses después, Plus Ultra recibió un rescate público de 53 millones de euros.

El juez instructor, José Luis Calama, pregunta al empresario por la hipótesis que investiga la Justicia: "Ustedes reciben un pastón de Plus Ultra. Evidentemente está la tesis de que es por el tráfico de influencias con los funcionarios de la SEPI y no sé si más arriba".

Martínez, sin embargo, asegura que desconoce qué gestiones pudo realizar el expresidente: "Yo informo al presidente Zapatero. Lo que hace el presidente Zapatero, yo lo desconozco".

La declaración también aborda los servicios prestados a través de la empresa de Martínez. El investigado reconoce que se elaboraron informes, aunque los describe como genéricos. Además, señala que las hijas de Zapatero se encargaron de maquetar esos documentos hasta 2022, pero que continuaron percibiendo pagos después de dejar de realizar esa tarea.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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