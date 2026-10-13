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Feijóo asegura que Sánchez debió desplegar el Ejército en Ceuta y le acusa de "mentir" sobre la entrada de buques marroquíes

El líder del PP exige al Gobierno explicaciones sobre la crisis migratoria y la presencia de embarcaciones de Marruecos en aguas españolas. De cara al 29N, asegura que Vox no es su adversario y promete construir un millón de viviendas

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Feijóo asegura que Sánchez debió desplegar el Ejército en Ceuta | EFE

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El presidente del Partido Popular considera que Pedro Sánchez tendría que haber desplegado el Ejército durante los días de mayor tensión en la frontera, a finales de julio, cuando se produjo una llegada masiva de migrantes y varios buques de la Marina Real marroquí entraron en aguas españolas sin autorización.

El líder popular exige más explicaciones al Ejecutivo y reclama que entregue toda la información de la que dispone a la Audiencia Nacional. En una entrevista este martes en esRadio, Feijóo ha defendido que el despliegue militar habría servido para "garantizar la integridad territorial del país".

Feijóo exige explicaciones por la entrada de buques marroquíes

La presencia de al menos una fragata y varias patrulleras marroquíes en aguas españolas durante los últimos días de julio y los primeros de agosto ha vuelto a centrar las críticas del PP. Una información adelantada por El País y confirmada posteriormente por el propio Sánchez.

Feijóo ha invocado el artículo 8 de la Constitución para defender la intervención del Ejército. "Lo lógico era decir 'si usted no aborta esa situación, yo voy a desplegar el Ejército'", ha afirmado.

Además, ha acusado al presidente del Gobierno de actuar con falta de firmeza ante Marruecos. "Con Marruecos lealtad y buena vecindad, pero también firmeza", ha señalado.

El candidato popular también ha denunciado la falta de explicaciones parlamentarias y ha acusado a Sánchez de "mentir". A su juicio, "los temas de soberanía de un país se tratan en la sede de la soberanía de un país".

Feijóo ha ido más allá y ha sugerido que detrás de la posición del Gobierno podrían existir otros intereses. "Todo parece indicar" que hay "intereses económicos de ex dirigentes y Pegasus", ha asegurado, sin aportar pruebas en las declaraciones recogidas.

Feijóo marca distancias con Vox, pero descarta considerarlo un adversario

A poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, Feijóo también ha abordado la relación entre PP y Vox.

"Vox no es nuestro enemigo, no es nuestro adversario", ha afirmado. El dirigente popular considera que "El cambio político de mi país está por encima del PP y del candidato del PP".

Sin embargo, ha querido marcar diferencias entre ambas formaciones: "El PP tiene experiencia de Gobierno, Vox no la tiene". También ha recordado su posición respecto al partido de Santiago Abascal: "Con Vox, ya lo dije: ni cordón sanitario ni cordón umbilical".

Un millón de viviendas y 500.000 empleos

En materia electoral, Feijóo ha ampliado una de sus principales promesas sobre vivienda. A su compromiso de construir un millón de viviendas durante cuatro años ha añadido la previsión de generar medio millón de empleos.

"Un millón de viviendas, 250.000 por año, son 500.000 puestos de trabajo", ha asegurado.

El presidente del PP también ha afirmado que su partido afronta esta campaña con una mayor movilización interna que en julio de 2023, cuando reconoce que la formación no cumplió sus expectativas.

Pedro Sánchez admite que varios buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la entrada masiva

Imagen de archivo de un buque en aguas de Ceuta

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