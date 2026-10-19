Así queda el espacio a la izquierda del PSOE tras la falta de acuerdo entre Frente Amplio y Podemos para pactar una lista única

Tras semanas de negociación, finalmente Podemos y Frente Amplio han fracasado en su intento de confluir a las elecciones del 29 de noviembre bajo una lista única. Tan solo han logrado hacerlo en la Comunidad Valenciana y en Canarias. En el resto, irán por separado. Ambas formaciones negociaron hasta última hora del viernes, fecha límite para registrarse. Frente Amplio envió una última oferta para presentarse juntos en todas las circunscripciones, pero Podemos lo rechazó porque entendieron que no se reunían las condiciones necesarias. Entre los motivos, la formación morada no estaba dispuesta a romper el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana en Cataluña, con Gabriel Rufián a la cabeza, y tampoco veía necesario ir juntos en Madrid, ya que entendían que penaliza menos y que es la circunscripción con más opciones para alcanzar representación.

¿Cómo queda finalmente el tablero de la izquierda?

Frente Amplio y Podemos se presentan juntos en Canarias y en la Comunidad Valenciana. En el resto de circunscripciones competirán por los mismos votos. Además, hay territorios donde habrá una tercera fuerza de izquierdas. En País Vasco, Galicia y Andalucía, aparte de las papeletas de Frente Amplio y Podemos, estarán las de EH Bildu, BNG y Adelante Andalucía en sus respectivos territorios. En Cataluña, Podemos colabora con ERC.

Negociaciones 'in extremis' tras el adelanto electoral

El adelanto electoral pilló a desmano a la izquierda alternativa y obligó a las formaciones a ponerse manos a la obra para intentar cumplir con el objetivo que se puso el espacio: ir bajo unas mismas siglas e intentar tener la máxima representación en el Congreso de los Diputados. Sin ningún nombre al frente del proyecto después de que Yolanda Díaz anunciase en febrero que no iba a liderar el espacio, Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid presentaron su nuevo nombre: Frente Amplio. Días después, las fuerzas acordaron que Ada Colau fuera la persona que va a encabezar la candidatura de Frente Amplio. Han conseguido juntar a quince formaciones, pero no a Podemos. El partido de Irene Montero pedía unas primarias para unirse a la coalición. En mitad de las negociaciones con Frente Amplio, Podemos anunció su acuerdo particular con ERC, con Rufián encabezando la lista de los catalanes y dos independientes de Podemos en las listas de Esquerra. Un acuerdo que ha sido uno de los principales escollos para que finalmente Frente Amplio y Podemos llegaran a un acuerdo en toda España.

Los reproches entre unos y otros han sido constantes, incluso desde días antes a que venciera el plazo para presentarse en el registro, en mitad de las negociaciones. Todos coinciden en que la imagen dada estas últimas semanas no es buena y daña al espacio. La líder de Frente Amplio, Ada Colau, ha pedido dejar atrás el desacuerdo y centrarse en la campaña, pero al mismo tiempo ha señalado una vez más que Podemos no ha querido "sentarse en la mesa" para conseguir aunar fuerzas en el espacio a la izquierda del PSOE. En esa misma línea ha ido Eduardo Rubiño hoy en Espejo Público. El portavoz de Más Madrid ha reivindicado el papel de Colau para conseguir el acuerdo, recordando que puso a disposición hasta su liderazgo al frente de la coalición. Rubiño carga contra Podemos y asegura que "es imposible llegar a un acuerdo con quien no quiere". Por su parte, Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha defendido a los suyos y sostiene que la formación morada lo intentó hasta el final, pero que fueron "bloqueados".