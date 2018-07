Las horas extra gratis en el trabajo, cada vez más comunes

Trabajar horas extra es cada vez más habitual, sobre todo en algunos sectores como la industria, el comercio o la hostelería. Lo peor es que cada vez es más habitual no cobrarlas. Los sindicatos denuncian que la mitad no se pagan.

Acaba la jornada laboral, pero algunos todavía seguirán un rato más. En el taller, en la tienda o en el bar. Podría ser la situación de cualquiera de los casi 740.000 asalariados españoles que durante 2017 hicieron horas extra. Algunos "todos los días dos horas extra", otros más , "a veces 12 horas" y en algunos casos: "Trabajo todas las horas del mundo".

Esos trabajadores hicieron 5,8 millones de horas de más y casi la mitad no se pagaron. Ni tampoco fueron recompensadas con descanso: "Mi contrato era de 4 horas, pero siempre echaba 5 y media y nunca me lo pagaban". En UGT dicen que "el trabajador pierde en salud y además son horas que no se cotizan en la Seguridad Social".

Uno de los sectores más afectados es el de la hostelería. Una trabajadora de hostelería que lleva dos años trabajando en restaurantes y casi siempre trabaja de más aclara: "Aquí es normal, todo el mundo lo hace". Una práctica normalizada para la que algunos tienen la solución: "Organizar bien al personal y los turnos", dice el responsable de un restaurante. Y evitar así que las jornadas se alarguen más de lo que deben.