Desconfianza entre los argentinos por el crédito que Macri está negociando con el FMI

Ciudadanos argentinos dudan de que el crédito que negocia su Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar la caída del peso frente al dólar sea la solución a los problemas del país, y tienen presente el fantasma de la gran crisis de 2001 que llevó al 'corralito'.

"No hemos tenido buena experiencia con el FMI, la vez pasada hubo todo el colapso en el 2001, que hagan de nuevo ahora lo mismo no nos da la garantía de que sea para bien, sino más bien para mal", dijo Matías Pizarro, de 32 años, en Buenos Aires. En aquella ocasión, la institución financiera prestó dinero al país durante toda la década de 1990 y comienzos del 2000, y fue criticada posteriormente por las duras condiciones exigidas.

Pizarro recalcó que el presidente argentino Mauricio Macri "tiene muchas más posibilidades" para tomar ante las dificultades actuales, pero no las "está viendo" por la "visión que él tiene" en materia económica.

En la misma línea, un empleado de una clínica de la central calle porteña de Florida, Federico Nogueira, puso el foco en la incertidumbre sobre el préstamo. "Me cuesta confiar por el simple hecho de que no conozco en plenitud cómo van a resolver esto", dijo Nogueira, de 21 años, que en 2001 tenía solo 4 años pero conoce bien lo que provocó en el país, por lo que espera que la historia no se repita.

"Lo único que espero es que este nuevo préstamos no repercuta de la misma forma, tiene que ser una movida muy inteligente del gobierno para poder solventar este préstamo", recalcó. Por su parte, un venezolano residente en el país austral, Carlos Álvarez, se mostró crítico con los gobiernos argentinos anteriores, los de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), a los que acusó de provocar la situación actual, una tesis que sostiene el ejecutivo de Macri.

"Venimos resolviendo un problema que tiene 20 años, 20 años donde había puro subsidio y todo lo regalaba el gobierno. Ahora es con trabajo", recordó. Por ello, consideró que hay que esperar para ver si "ese crédito puede solventar la crisis y parar el aumento del dólar", porque entonces "se puede aceptar y vivir de una manera mejor" sin que sea "perjudicial para la Argentina".

El presidente argentino Mauricio Macri anunció este martes la apertura de la negociación por ese crédito del FMI tras una semana de fuerte volatilidad se depreció con fuerza este martes y cerró un 2,24% por debajo de su valor de ayer. Tras la leve alza que registró este lunes, el dólar volvió a desbocarse en la apertura de los mercados de hoy, lo que volvió a alarmar al Gobierno, el sector económico y la sociedad, que aunque recibe sus salarios en pesos, depende fuertemente de la moneda estadounidense y tradicionalmente trata de guardar sus ahorros en esa divisa por los continuos vaivenes del peso y la alta inflación.