Juan Mata, contento por la mejoría del Manchester United en las últimas jornadas

Juan Mata, jugador del Manchester United, ha mostrado este lunes su felicidad por la mejoría de su equipo últimamente y ha asegurado que están "en el camino para obtener una serie de buenos resultados en las próximas semanas".

"Estamos mejorando nuestro juego últimamente, y estoy seguro que ese es el camino para obtener una serie de buenos resultados en las próximas semanas. El equipo está jugando con más determinación y confianza, y así queremos seguir", dijo Mata en su blog semanal, "One Hour Behind", publicado hoy. El conjunto de Manchester se llevó un valioso empate el domingo de Stamford Bridge (1-1), que alarga su racha de imbatibilidad hasta los tres encuentros y les permite mantener vivo el sueño de la clasificación para la Liga de Campeones.

"Tuve la sensación, por lo menos desde dentro, de que fue un partido atractivo para los aficionados, en el que gracias a la soberbia actuación de ambos porteros no se vieron más goles. Pero quiero quedarme con la imagen que mostró el equipo", afirmó el internacional español, de 27 años. "Desde el primer minuto fuimos a por la victoria y practicamos buen fútbol, pero desgraciadamente se nos escaparon dos puntos en los momentos finales. Una pena, pues hubiese sido un paso muy importante de cara a esta segunda mitad del campeonato, pero el Chelsea apretó (como es normal) para conseguir al menos el empate, y obtuvo su premio", añadió.

Mata, que jugó en el Chelsea durante dos temporadas y media antes de fichar por el Manchester United, agradeció a los aficionados del conjunto londinense presentes en Stamford Bridge su apoyo y dijo que los aplausos que recibió "quedan grabados" en su memoria. "Siempre es especial para mí jugar en Stamford Bridge, y uno vive emociones diferentes en un día como éste, pero cuando el árbitro señala el inicio del encuentro, en la cabeza sólo está presente el objetivo de ganar, dar lo mejor de ti para tu equipo y disfrutar sobre el terreno de juego", sostuvo el asturiano.

"Tengo que decir, eso sí, que estoy profundamente agradecido por el recibimiento que viví de la hinchada 'blue', y la despedida con aplausos cuando fui sustituido. Son momentos que quedan grabados en la memoria, y que engrandecen aún más este deporte", aseveró Mata.

El español quiso además acordarse del defensa internacional francés Kurt Zouma, quien tuvo que ser sustituido en el minuto 59 tras sufrir una aparatosa lesión. "No quiero olvidarme tampoco de Kurt Zouma, que se retiró lesionado en camilla y con gritos de mucho dolor tras una jugada que me pilló de cerca; espero que no sea grave y pueda volver a jugar lo antes posible", declaró Mata.