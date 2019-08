El técnico del Mallorca se enfadó con su plantilla y les recriminó su actitud después de percibir que sus jugadores no entrenaban con la suficiente intensidad que requería el entreno. A falta de menos de dos semanas para comenzar la temporada el entrenador valenciano comenzará su andadura en primera división con el objetivo de mantener en Primera al club mallorquín.

"Llegamos ya diez minutos tarde y algunos con las caritas. Y las caritas me van a durar 30 segundos. Alguno está aquí regalado, en Primera. Me cago en la p***, ya no aguanto más", dijo el técnico.

"En el primer entrenamiento que vea una carita, en el primero que aflojen un poquito, ¡a tomar por culo! ¿Lo tenemos claro? Si nos quedamos ocho, nos quedamos ocho, me da igual, pondremos a Pendín (segundo entrenador) a jugar, me da igual". Fueron algunas de las frases que lanzó a sus jugadores. Sin duda alguna los jugadores habrán tomado nota.