La Lotería en Navidad se compra por costumbre, presión social y envidia preventiva

En este sentido, un 43,3% de los jugadores afirma que preferiría no jugar para no perder. "Sólo quedan fuera del sorteo de Navidad los no jugadores capaces de resistir el riesgo de que toque a sus conocidos y los que, con frialdad, se sustraen al clima de presión social que se desencadena", ha afirmado el profesor de sociología y miembro del IPOLGOG de la UC3M José Antonio Gómez.

El 73,1% de los residentes en España adquirieron Lotería de Navidad en 2014, un aumento de un 2% respecto a los compradores de 2013, según el estudio, que señala también que casi todos los jugadores participaron con décimos o participaciones en papel (98,2%) y sólo un 1,5% declaró haber comprado por Internet.

El Sorteo Extraordinario de Navidad supone alrededor del 50% de las ventas anuales de Lotería Nacional. "Tras seis años consecutivos de disminución de las ventas en el contexto de la crisis económica, las cifras han aumentado por primera vez (...) con unos ingresos de 2.472 millones de euros en 2014, lo que representa un 4,64% más que el año anterior", indica el informe.

Finalmente, respecto al perfil del comprador de Lotería de Nacional, el anuario revela que en 2014 compró el 74,1% de los residentes en España, con un sensible incremento en la proporción de mujeres.