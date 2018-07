Una novia acaba empapada de bebida por su abuela el día de su boda

Las emociones salen siempre a flor de piel durante la celebración de una boda, pero esta vez, en lugar de derramar una lágrima, la abuela de la novia derramó su bebida sobre su nieta.

Esta acción 'torpe' de la abuela, quien confundió su vaso de bebida con la bolsita de confeti para tirar a los novios, fue inmortalizada por los asistentes al enlace, quienes se llevaron las manos a la cabeza cuando vieron como la abuela tiraba sin querer su bebida sobre la novia.

Después de este momento de confusión, la abuela se puso triste por lo sucedido, pero el novio y los invitados al enlace fueron rápidamente a consolarla.

No obstante, la novia asegura que este hecho no les estropeó el día y que su vestido era lo de menos. Asimismo, afirma que lo sucedido incluso ayudó de alguna forma ya que hizo que los asistentes que no se conocían entre sí empezasen a hablar entre ellos.