Una chica llora desconsolada por el 'asesinato' de sus muelas del juicio

La experiencia de extraer su primera muela del juicio resultó demasiado amarga para Abbie Kritz, tal vez la peor que haya podido vivir hasta el momento. Por todos es sabido que pasar por el dentista no es un buen trago.

El camino de vuelta a casa desde el odontólogo se hizo muy largo, la anestesia empezó a causar su efecto. Repentinamente Abbie se echó a llorar y lamentarse por el "asesinato que acababa de cometer."

Su madre trataba de consolarla pero las palabras de su progenitora no hicieron sino, empeorar la situación. "Lo hice contra mi voluntad, yo te hubiera guardado. Te amé desde el primer momento. El dentista te mató".

"No, no lo hizo, un diente no es una vida" Pero sus intentos fueron completamente inútiles. Ya en casa Abbie intentó volver a colocarse la pieza en la boca. Completamente enajenada, no dejaba de decir, "Sólo querían ser parte de mi cuerpo y si quieren pueden volver".